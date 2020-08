Segon dia que Girona supera el centenar de positius

La Regió Sanitària de Girona registra 105 nous casos positius en coronavirus respecte a l'últim balanç del Departament de Salut, i s'hi afegeix una defunció. És el segon dia consecutiu en què se superen el centenar de casos confirmats de covid-19. Ahir se'n va registrar un pic de 146 –la xifra més alta a la qual s'ha arribat en un dia des del desconfinament. Segons les dades d'ahir, la regió compta amb 9.913 casos acumulats des de l'inici de la pandèmia. D'aquests, els positius acumulats que s'han confirmat per PCR són 7.713 (cent més).

A la regió sanitària gironina han mort 835 persones des de l'inici de la pandèmia (una més en les darreres hores). Hi ha 28 pacients ingressats -dos més en comparació amb l'últim balanç-, vuit dels quals es troben a l'UCI – un menys. El risc de rebrot puja a 116,39, i es manté per sobre el llindar de risc alt (100), que havia aconseguit contenir les darreres setmanes. La velocitat de propagació (Rt) és 1,22 i la taxa de confirmats per PCR del 15 al 21 d'agost, de 54,82.

Salt continua amb un risc de rebrot a l'alça. En dues setmanes, ha passat de 176,89 a 360,32, mentre que l'Rt és d'1,38. Des de l'inici de la pandèmia, s'hi han confirmat per PCR 432 casos i 490 amb totes les proves. El nombre de defuncions és de 21 i la xifra de pacients ingressats, de dos (cap a l'UCI). Pel que fa a la ciutat de Girona, el risc de rebrot segueix alt, a 246,13, i l'Rt, a 1,57. A Sant Hilari, el consistori també va emetre un comunicat advertint d'un increment de casos al municipi, que ahir va pujar-ne 5.

D'altra banda, destaca el canvi a la comarca de la Cerdanya, on el risc de rebrot s'ha enfilat en una setmana. En concret, ha passat de registrar una taxa baixíssima (5,08) del 8 al 14 d'agost, a pujar fins a un risc de rebrot de 324,83, passant de llarg el llindar de risc alt (100). La velocitat de propagació (Rt) ha passat del 0,21al 3,43.

8 casos als campaments de Cassà

Pel que fa als casos detectats en uns campaments a Cassà de la Selva, ja s'eleva a 8 el nombre de positius de covid-19. Són participants d'uns campaments organitzats per l'Agrupació Escolta i Guia La Claca, que s'havien de realitzar del 17 al 20 d'agost. Una persona va abandonar l'activitat la primera nit, tan bon punt va presentar símptomes. Un cop es va saber que era un cas positiu, l'activitat es va suspendre, seguint el protocol que entitats i empreses de lleure havien treballat amb el Departament de Joventut. Es van fer proves PCR a tots els participants en els tres dies següents. Un monitor i set joves han donat positiu, i la resta dels 25 participants es troben en aïllament preventiu durant 14 dies.

Baix Empordà: PCR a no residents

A la comarca del Baix Empordà s'han fet un 37% de PCRs a persones no residents a la comarca, del total de 5.358 proves realitzades entre l'1 de juliol i el 24 d'agost. Segons dades dels Serveis de Salut Integrals del Baix Empordà, del total de proves, un 3,4% han resultat positives, però observen un índex superior de PCR positives a la població desplaçada (4,6%) respecte a les proves realitzades a la població resident (2,7%).

Olot, sense acte per les víctimes

L'Ajuntament d'Olot anul·la l'acte de record a les víctimes de la covid-19 que tenia previst fer aquest diumenge. La decisió es va prendre ahir per complir amb les noves mesures de seguretat anunciades aquest dilluns per la Generalitat per evitar la propagació del virus. Entre aquestes, hi ha la prohibició de reunions de més de deu persones per evitar rebrots. L'acte també havia de ser d'agraïment a professionals, col·lectius i persones de la ciutat i comarca que treballen a primera línia per pal·liar les conseqüències de la covid-19.

