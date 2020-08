Un usuari de tren es nega a portar mascareta i fa anul·lar dos combois

Un maquinista que havia de sortir aquest dimarts de l'estació de tren de Blanes es va trobar amb una sorpresa quan estava a punt d'iniciar el trajecte. Entre el passatge hi havia una persona que no duia mascareta. Davant d'aquesta situació, se li va demanar que se'n posés però la petició no va ser escoltada.

Portar aquest element sanitari és d'obligat compliment en el transport públic i per aquest motiu, Renfe va alertar els Mossos d'Esquadra perquè fessin vetllar pel compliment de la normativa, que recordem, pot acabar amb una sanció de 100 euros. A banda, naturalment de ser perillosa en cas que la persona sigui portadora del coronavirus.

Per evitar que es perdés el servei i no haver d'esperar l'arribada dels agents de l'autoritat, des de Renfe es va prendre una decisió: derivar els passatgers del tren de la línia de la costa a un autobús.

El bus del temporal «Gloria»

Concretament, la companyia va optar per fer anar fins a l'estació de Blanes, el servei de transport per carretera que utilitza des de Malgrat perquè fes el trajecte corresponent al tren aturat. El comboi havia de sortir des de la localitat de la Selva Marítima a les 9 i dos minuts del matí i anava fins a l'estació de Maçanet-Massanes, de l'R1 de Rodalies.

Segons fonts de la companyia ferroviària, es va utilitzar el servei d'autobús per poder enllaçar Blanes amb Malgrat de Mar des que el temporal Gloria va destrossar el pont que uneix la població de la Selva amb la del Maresme.

Aquest mateix servei d'autobús, indiquen des de Renfe, també es va utilitzar posteriorment per fer el transport de tornada, ja que el mateix tren que es va deixar aturat a les vies de Blanes és el que havia d'emprendre el trajecte contrari. Un comboi que havia de sortir a un quart de deu del matí.

Aquesta situació amb el transport va generar ahir alguns comentaris a les xarxes socials d'alguns usuaris que utilitzen la línia de rodalies de la costa, que uneix Girona amb el Maresme. La major part es preguntaven què Servei garantit

Finalment, tot i el problema generat per l'usuari que es va negar a portar mascareta, el servei es va poder garantir amb l'ús del transport per carretera vigent entre de la Selva i el Maresme, asseguren des de la companyia ferroviària.