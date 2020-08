Els veïns del nucli antic d'Olot prioritzen la plaça del Carme

Les obres privades a la plaça Pia Almoina han fet decidir els veïns del nucli antic d'Olot a apostar per començar per la reforma de la plaça del Carme com a primera acció del pla de millora del barri per a aquest any 2020. Ahir, el regidor de Promoció Municipal, Estanis Vayreda, va explicar que en pocs dies una promotora ha ensorrat l'edifici de les mosques.

Es tracta d'un immoble molt voluminós, al solar del qual hi elevaran pisos de nova planta. Vayreda va afegir que també hi ha prevista una reforma a la casa de la llibreria Sala. El regidor va apuntar que davant la previsió d'un període d'obres llarg, el Consell de Veïns del nucli antic ha decidit deixar per a més endavant la reforma prevista a la plaça Pia Almoina i començar com més aviat millor les obres de millora de la plaça del Carme.

Situada davant de l'edifici de l'Escola d'Art i Superior de Disseny, la qual fa servir part del convent del Carme amb un claustre del segle XVII, la plaça del Carme és una de les principals entrades del nucli antic i un lloc de concentració d'estudiants i turistes.

La reforma de la plaça del Carme preveu la posada en valor dels claustres com a un testimoni del Renaixament Tardà. La idea és que una part dels claustres sigui visible des de l'exterior i també algunes de les dependències de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot. La millora de la plaça del Carme està repartida per fases i per a aquest any han previst una aportació de 58.500 euros.

«Estable i agradable»

Un dels autors del projecte de reforma de la plaça del Carme, l'arquitecte Eduard Callís, ha explicat que l'objectiu és fer-la estable i agradable. Per aconseguir-ho repararan les fonts, milloraran les plantes baixes i potenciaran el patrimoni. En l'elaboració del projecte hi han participat els veïns, els tècnics del Consorci de Benestar Social i l'agència de promoció