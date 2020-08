El 32% dels contagis del mes d'agost han estat entre joves

El 32% dels 1.481 casos positius per coronavirus que s'han detectat durant el mes d'agost a la regió sanitària de Girona s'han produït en persones joves. El grup d'edat que més contagis ha registrat durant aquest mes ha estat el que compren els joves entre 20 i 29 anys, amb 312 casos en total, que suposen el 21% del total. Sumant-hi el grup entre 10 i 19 anys, per incloure també els adolescents, sumen 474 casos, i són pràcticament una tercera part del total.

En el darrer balanç, a la regió sanitària de Girona es van sumar 40 casos nous al còmput global, un increment més moderat dels que s'havien registrat en els últims dies. D'aquests, 13 van donar-se en persones del grup d'edat d'entre 20 i 29 anys, seguit amb 10 casos pel grup d'entre 30 i 39 anys. En total, el còmput global ja s'eleva fins a 9.953 casos des de l'inici de la pandèmia. L'edat mitjana dels contagis en les darreres setmanes també ha anat a la baixa. Mentre que en l'interval entre el 2 i el 8 d'agost era de 37,74 anys, va baixar fins a 36,39 anys en el període del 9 al 15 d'agost, i va tornar a baixar en el darrer interval del 16 al 22 d'agost fins als 36,31.



Hospitalitzacions

Actualment hi ha a les comarques gironines 31 persones hospitalitzades, 3 més que el dia anterior, de les quals 8 es troben en estat greu internades a l'UCI. El risc de rebrot se situa en 123,63.

Per territoris, a l'Alt Empordà hi ha 8 persones a l'hospital de les quals 5 es troben a la UCI. Després d'haver registrat el pic del risc de rebrot el 27 de juliol, a la comarca el perill ha baixat i es troba en nivells moderats, lleugerament per sobre del llindar, amb el 71,81.

En canvi, el Baix Empordà va superar el llindar de risc elevat el dia 15 d'agost, i ha seguit a l'alça fins que es va situar en el 118,5. A la comarca hi ha 4 pacients ingressats als hospitals, però cap està a l'UCI.

A la Garrotxa no hi ha cap persona ingressada, ni a les UCIs ni als hospitals. Tot i això, el risc de rebrot a la comarca és molt alt i se situa amb el 183,7. Tot i que la setmana passada havia tornat a situar-se per sota del llindar alt, ha agafat una clara tendència a l'alça. A la ciutat l'Olot se situa en 216,38.

També el risc de rebrot es troba alt al Gironès, amb el 234,66. A la ciutat de Girona se situa en el 259,75 i a Salt està amb 379,62, pràcticament 4 vegades per sobre del llindar alt. En aquesta comarca hi ha 3 hospitalitzats, tot i que cap està a l'UCI.

Al Pla de l'Estany el risc de rebrot ha tornat a pujar respecte a la setmana passada per sobre del llindar moderat amb el 74,2. Tot i això, els hospitals no s'han vist afectats per aquesta tendència a l'alça i es mantenen sense cap hospitalitzat.

A la Selva, el risc de rebrot va a a la baixa i se situa en nivells moderats amb el 78,74. Hi ha 5 persones hospitalitzades i 1 a la UCI. Al Ripollès, el risc de rebrot també va a l'alça, el 62,91. Hi ha 3 ingressats, dels quals 1 a l'UCI.