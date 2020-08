Baixa taxa de contagi entre els infants dels casals d'estiu

Un estudi liderat per l'hospital Sant Joan de Déu ha constatat que els infants que han anat a un casal d'estiu han transmès la covid-19 a altres menors i adults amb una reproducció (R0) del 0,3, una xifra que queda lluny de la taxa observada entre la població general de la mateixa zona, que ha estat d'entre l'1,7 i el 2. Els investigadors han conclòs que el treball en grups estables i el rentat de mans molt freqüent -5 cops al llarg de la jornada- són els elements de prevenció que més han contribuït a aquesta transmissió baixa. La consellera de Salut, Alba Vergés, va destacar que l'estudi «avala» les mesures de seguretat però va advertir que la situació dels casals no és extrapolable a les escoles: «Els escenaris seran molt canviants».

L'anàlisi, que forma part del macroprojecte de recerca Kids Corona, ha recollit mostres de més de 1.900 infants i monitors de 22 casals d'estiu de l'àrea metropolitana de Barcelona, als quals se'ls ha practicat un test PCR en saliva gairebé cada dia durant cinc setmanes. També s'han estudiat altres grups de convivència d'altres casals en què un dels infants o el monitor eren positius de covid-19.

Els resultats preliminars presentats ahir dimecres complementen l'estudi presentat al juny sobre la taxa d'infecció de covid-19 en infants. En aquest cas, els investigadors han volgut comprovar quina capacitat de transmissió del virus té la canalla en l'entorn dels casals d'estiu, com a pas previ a analitzar la transmissió dins les escoles. De les 1.900 persones analitzades, es van identificar 39 positius de covid -30 infants i 9 monitors-, els quals tenien un total de 253 nens i nenes considerats contactes directes. D'aquests, es van detectar 12 contagis. Això representa que la taxa de transmissió ha estat del 0,3, una xifra «sis vegades inferior a la taxa de la població general», han destacat els investigadors durant la presentació dels resultats.

Pel que fa a les edats dels infants participants a l'estudi, l'equip de recerca ha assenyalat que els nens i nenes menors de 12 anys van mostrar la mateixa capacitat de transmissió de la malaltia que els que tenien entre 13 i 17 anys.

La higiene de mans, el treball en grups «bombolla» –sempre els mateixos components- i el predomini d'activitats a l'aire lliure són els factors que més van destacar el cap de Pediatria de Sant Joan de Déu, Juanjo Garcia, i la investigadora principal de l'estudi, Iolanda Jordan, per explicar una taxa de transmissió tan baixa als casals analitzats. «Hem comprovat que als centres on hi havia rentat de mans cinc cops al dia, la transmissió del virus ha estat gairebé nul·la si ho comparem amb altres casals on no hi havia una neteja tan freqüent», va assenyalar Jordan, que va demanar «tenir molt en compte» aquesta mesura de cara a l'inici del curs escolar.

Al seu torn, Garcia va remarcar que és «clau» que les escoles apostin per fer activitats a l'aire lliure i en espais ventilats.



No equiparable a l'escola

La consellera de Salut, Alba Vergés, va celebrar els resultats d'aquesta nova fase de la recerca Kids Corona, tot assegurant que les conclusions sobre la covid als casals d'estiu «donen més seguretat» a l'hora de definir com s'ha de fer el retorn a l'escola. «Ens serveix perquè avala algunes decisions que hem pres fins ara, com fomentar la higiene de mans i treballar en grups estables», va apuntar la consellera, que va instar els mestres a sentir-se part d'aquests grups fixes. «És bàsic», va insistir.

Així i tot, Vergés va reconèixer que els resultats només serveixen per «orientar» com afrontar el retorn a les escoles i va dir que la casuística dels casals d'estius no és extrapolable a la realitat que hi haurà al setembre: «Els escenaris seran canviats, tindrem un volum d'1,6 milions d'alumnes, que no és el mateix que hi ha hagut als casals, ni res s'assembla a l'època d'ara, que serà complexa».

Per la seva part, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va assegurar que l'estudi «no farà canviar l'estratègia» sobre l'inici del curs escolar, i només va remarcar que es fomentarà el rentat de mans tantes vegades com sigui possible, encara que sigui amb gel hidroalcohòlic.