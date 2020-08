Besalú farà visites guiades a l'entorn d'un molí per mostrar l'origen de la indústria

L'Ajuntament de Besalú prepara una ruta guiada que sortirà del molí d'en Subirós i mostrarà diferents elements dels orígens de la indústria a la localitat abans d'acabar en una paperera abandonada. Segons ha explicat la tinent d'alcalde, Fina Surina, la ruta estarà preparada a finals de setembre i formarà part d'uns itineraris compartits amb altres localitats d'una banda i altra de la frontera que comparteixen activitats relacionades amb el ferro.

Situat sota el prat de Sant Pere, com un apèndix del monestir a la vora del riu. El molí fariner d'en Subirós serà l'eix principal de l'itinerari. Restaurat el 2009, el molí presenta tots els elements per a la fabricació de farina. Segons la llinda de la porta, el molí va ser fet el 1775 i se sap que va funcionar fins a mitjans del segle XX.

Després de veure el molí, els visitants podran veure un forn de calç, una turbina elèctrica i acabaran a la fàbrica de paper de can Surós.



Turisme cultural

La ruta sobre els orígens de la indústria entra de ple dins de la perspectiva de futur del turisme a la localitat. Segons la tinent d'alcalde, Fina Surina, cada vegada hi ha més demanda de turisme cultural.

La responsable de l'Oficina de Turisme de Besalú, Lourdes Sibecas, ha explicat que el turisme familiar interessat en la cultura és el que està salvant una temporada marcada per la crisi de la covid-19. Sibecas ha explicat que van obrir l'oficina de turisme el 15 de juny. Fins al 30 de juny, van rebre molt poques visites i temien que l'estiu d'aquest any fos un desastre total. Sabien que no rebrien els autocars plens de turistes estrangers.

Les úniques esperances eren els turistes catalans i de la resta de l'Estat. En tot el juliol, 2.388 persones van demanar orientació a l'oficina de turisme.Van ser un 42% menys que l'any anterior però molts més dels que esperaven.

A la primera quinzena d'agost, 2.496 persones van fer consultes a l'oficina de turisme. Es tracta d'una xifra una mica superior a la de l'any anterior. Sibecas preveu que quan comptin la totalitat de l'agost superaran les 5.000 consultes. Es tracta d'una xifra que igualarà o superarà les consultes de l'agost del 2019.

La responsable de l'oficina de turisme ha explicat que el 80% de les consultes han estat fetes per famílies o parelles catalanes; un 15%, per la mateixa classe de gent de la resta de l'Estat, i un 5%, per estrangers. Sibecas està satisfeta de les xifres i ha posat d'exemple el fet que els carrers i places d'ahir estaven plens de manera similar als altres anys.

Ha ressaltat que ha augmentat la demanda de visites guiades. Segons ella, la gent les demana amb antelació «perquè volen saber l'origen de les coses que veuen». El problema el tenen en el fet que han hagut de reduir l'aforament a grups de deu persones que s'han de mantenir separades.

La reducció de grups ha fet que hagin hagut de programar més visites, com la d'ahir al matí, quan Sibecas explicava que van haver d'ensorrar les torres del pont per fer pas a una màquina molt grossa que anava a una fàbrica de la naixent indústria tèxtil del XIX. Després, van anar a les torres refetes al segle XX.

