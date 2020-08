Blanes, Lloret de Mar i Tossa suspenen el Carnaval de la Costa Brava Sud 2021

Els Ajuntaments de Blanes, Lloret de Mar i Tossa han decidit suspendre els actes del Carnaval de la Costa Brava Sud 2021, que s'havia de celebrar el febrer de l'any vinent. La resolució l'han pres de comú acord els representants dels tres consistoris després de mantenir una reunió telemàtica. Les raons per a la suspensió d'aquests actes es deuen a les mesures preventives per aturar la propagació de la pandèmia de la covid-19. Segons remarquen en un comunicat, una de les principals mesures és no promoure la celebració d'actes que signifiquin una acumulació de gent i apunten que la previsió que de cara al proper febrer és que aquesta situació encara no pugui estar controlada al 100%.

En aquest sentit, el regidor de Cultura i Festes de Blanes, Albert Sanz, ha subratllat que en aquests moments "cal posar per davant la salut de les persones". "L'acte central del Carnaval de la Costa Brava Sud, les rues que apleguen colles d'arreu del territori, sumen 120.000 espectadors entre Blanes, Lloret i Tossa, un volum de gent que suposa un risc de possibilitats de contagi que no s'ha de promoure de cap de les maneres", ha apuntat Sanz.

"Això no vol dir que a partir d'ara tornem a suspendre totes les activitats lúdiques o culturals que es feien a Blanes", ha puntualitzat el regidor que situa l'experiència de la Festa dels Copatrons per establir protocols per a l'organització d'actes amb seguretat. Amb tot, però, la tipologia d'actes multitudinaris de Carnaval desconsellen tirar endavant amb la celebració.

Els ajuntaments preveuen celebrar l'any 2022 la 10a edició del Carnaval de la Costa Brava Sud, que continuarà sumant els esforços dels tres municipis de la Selva Marítima, en una experiència valorada molt positivament pels ajuntaments de Blanes, Lloret i Tossa. Els ajuntaments també apunten que la suspensió contribuirà a reduir despeses en un temps en què cal economitzar "més que mai".

Consulta prèvia amb les colles de carnaval de Blanes

Segons informa l'ajuntament, abans de prendre una decisió definitiva, el regidor de Cultura i Festes ha mantingut contactes telemàtics amb les colles de Blanes que han participat aquest any als actes que han tingut lloc en aquest municipi amb motiu del Carnaval de la Costa Brava Sud.

El regidor de Cultura i Festes els ha traslladat la idea inicial de suspendre els actes del carnaval, cosa amb la qual han estat d'acord. Segons apunten, el moment adequat per prendre la decisió de suspendre el cicle festiu del carnaval era ara, sobretot de cara a les colles que hi participen, que aprofiten l'inici de la tardor per decidir quina disfressa lluiran, començant ja les tasques de preparació del disseny de vestuari i les carrosses que acompanyen les colles.