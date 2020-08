Busquen un home desaparegut des d'ahir quan va sortir amb bicicleta

Els equips d'emergència busquen un home de 62 anys desaparegut des d'ahir quan va sortir amb bicicleta.



L'avís de la desaparició el va donar la família ahir a la nit, pels volts d'un quart d'onze i des de llavors, ja es va començar a buscar-lo per la zona.



Els Bombers que lideren el dispositiu informen que l'home, de 62 anys, va sortir ahir el matí de Sant Julià de Llor i Bonmatí i no va tornar a casa seva al vespre. Es dona el cas que pateix algun tipus de demència.



Segons sembla, l'home hauria anat fins a Rupit (Osona). Una ruta que part tant deixa els efectius de recerca amb una zona molt gran per pentinar i que abraça diverses comarques (Selva, Garrotxa, Osona). Ja que podria haver anat per la zona de Susqueda, les Planes, entre altres.





El punt de trànsit de Bombers - Bombers

Compartim la foto d'en Pere Rodríguez que ahir va sortir en bicicleta i no ha tornat. Se'l va veure ahir vespre per la zona del Castell de Fornils, al nord-est del Pantà de Susqueda.

Treballen #bomberscat @mossos #GRAE #GCR #PuntdeTrànsit i #voluntaris@stjuliabonmati pic.twitter.com/RwVBwdwgXE — Ajuntament d'Anglès (@AjuntAngles) August 27, 2020

Des del matí, un helicòpter delsMentre que els efectius terrestres, els GRAE, la unitat Canina estan buscant perConcretament zona de les Planes, al Castell de Fornils, al nord-est del Pantà de Susqueda, on un testimoni l'hauria vist ahir a darrera hora de la tardaA lloc també hi ha diverses patrulles dea la zona, que entre altres es troben treballant a la zona del castell Fornils, el salt de Sallent.També participen en la recerca policia local, voluntaris i Agents Rurals.L'ajuntament d'Anglès ha difós la seva desaparició, ja que és nascut al municipi i viu al poble veí. També s'ha difós des de Sant Julià de Llor.