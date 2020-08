«És més barat gastar en conservar el planeta que en prevenir virus»

El biòleg marí Enric Sala, investigador resident de National Geographic als EUA i creador de diverses reserves marines, diu en una entrevista que «és molt més barat i intel·ligent invertir milions de dòlars en la conservació del planeta que no trilions en prevenir noves pandèmies».

Sala (Girona, 1968) acaba de publicar amb National Geographic «The Nature of Nature. Why We Need the Wild» (La naturalesa de la natura. Per què necessitem el salvatge), el seu segon llibre i «la seva carta d'amor al planeta». Aquest llibre és «un curs bàsic d'ecologia, amb referència als ecosistemes humans, les ciutats, l'imperatiu moral de protegir el 30% del planeta i també l'aspecte econòmic -que és molt clar-», explica. Inclou a més un epíleg sobre la naturalesa del coronavirus, explica Sala, que parla de la connexió entre la pandèmia i la relació amb la natura, que, al seu parer, «està trencada».

Una pandèmia en què tothom parla de «solucions», però l'origen va ser el «tràfic d'espècies d'animals salvatges, en aquest cas a la Xina» i que no és la primera, «abans van ser el sars, l'Ebola, el sida, malalties infeccioses que venen d'animals», fruit de la «destrucció de la naturalesa», emfatitza. El resultat és que la destrucció causada pels humans cada vegada de més ecosistemes naturals, «produeix el contacte amb aquests virus», sosté l'expert espanyol.

Al seu entendre, és important conèixer les causes per «poder evitar el risc d'una pròxima pandèmia», una situació que implica, a més, risc econòmic, que «està claríssim, perquè és moltíssim més barat, fins i tot més intel·ligent, invertir bilions per prevenir que no gastar trilions per bregar amb les conseqüències», conclou.

L'investigador català va ser el primer espanyol seleccionat el 2011 per l'exclusiu club de 15 exploradors residents de National Geographic, en la llista hi figuren personalitats com l'oceanògrafa Sylvia Earle, la primatòloga Jane Goodall, el paleontòleg Paul Sereno o l'arqueòleg submarí Robert Ballard, entre d'altres.

Sala explica que el seu amor per l'oceà va sorgir en la seva infància amb els documentals El món submarí de l'explorador i investigador francès Jacques Cousteau, a qui no va tenir oportunitat de conèixer, però de qui va aprendre els misteris de l'oceà, i durant les estades al litoral català amb la família.

