Les obres a l'estació de Sants tornen a afectar les línies de tren de Girona el cap de setmana

Les obres de reconfiguració de les vies a l'estació Barcelona Sants obligaran aquest cap de setmana a tallar la circulació de trens al túnel de passeig de Gràcia, mentre que el de plaça de Catalunya quedarà operatiu, ha informat Renfe.

Així, entre el 29 i 30 d'agost, els trens regionals de la línia R11 modifiquen els seus horaris i tindran com a origen i final l'estació de França, de manera que els viatgers de les estacions de Sants i passeig de Gràcia disposen de servei alternatiu de metro fins al Clot-Aragó, així com la connexió de l'R1 de Rodalies.Les circulacions de la línia R3 limitaran el seu recorregut entre Sant Andreu Arenal (Barcelonès) i Puigcerdà (Cerdanya). Per això, els viatgers de les estacions entre l'Hospitalet de Llobregat i Sant Andreu Arenal podran arribar amb l'L1 de metro o les R4 i R12 de Rodalies per enllaçar amb l'R3.

La línia R2 Sud tindrà com a origen i final l'estació de Sants, de manera que els viatgers de passeig de Gràcia podran desplaçar-se en les línies de metro L3 o L5 i els de Barcelona Estació de França disposen de l'L4.

Els trens de la línia R2 Nord modifiquen els seus horaris i circularan desviats, efectuant parada a plaça de Catalunya però sense aturar-se a Arc de Triomf i reprenent la circulació habitual al Clot-Aragó. Paral·lelament, els trens regionals de les línies R13, R14, R15, R16 i R17 començaran i acabaran a Sants sense parada a passeig de Gràcia ni Estació de França.