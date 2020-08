Protecció Civil demana precaució davant la previsió de pluges intenses

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya INUNCAT per un episodi de pluges intenses a partir de demà divendres a les comarques interiors de Girona, Catalunya Central, Barcelona i Tarragona. Segons ha informat el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) a partir del migdia de demà divendres es poden superar els 40 l/m2 en 30 minuts d'intensitat de pluja a les comarques interiors de Girona, a la Catalunya Central, a Tarragona i al Sud de Barcelona. A la resta del territori es podran superar els 20 l/m2 en 30 minuts d'intensitat de pluja. L'episodi s'iniciarà a partir del migdia de demà i s'intensificarà amb el pas de les hores.

Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de pedra i de ratxes fortes de vent. És possible que puntualment es produeixi algun fenomen de temps violent.

Davant d'aquest episodi de precipitacions, Protecció Civil de la Generalitat recomana no romandre a prop de lleres, rius i guals i eviteu travessar rieres i torrents a les zones afectades perquè, encara que semblin portar poc cabal, aquest es pot incrementar de forma sobtada. No deixeu els cotxes aparcats en zones inundables o torrents secs. Tampoc estacioneu en zones que puguin obstaculitzar el pas de vehicles d'emergències. Si les tempestes van acompanyades d'aparat elèctric, cal evitar situar-se sota els arbres o torres elèctriques. Extremeu les precaucions en les activitats a l'aire lliure en les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Qui condueixi de matinada ha d'evitar vies secundàries, especialment si són a prop de rius, rieres i zones inundables.