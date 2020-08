Quatre ferits a Bescanó en un accident a la «carretera de la Vergonya»

Un accident de trànsit entre dos vehicles a la "carretera de la Vergonya" ha acabat quatre persones ferides.

El sinistre viari va produir-se ahir pels volts de dos quarts de nou de la nit a l'N-141, a l'altura del quilòmetre 107,5 en sentit.

Per causes que investiguen els Mossos d'Esquadra, dos turismes van xocar en una via que ja de per sí té una alta sinistralitat. Sortosament cap dels ocupants dels vehicles van quedar-hi atrapats.



En total, quatre de les persones van resultar ferides. Concretament tres dones i un home. Tots ells van ser evacuats pel SEM amb ambulàncies fins a l'hospital Santa Caterina de Salt. Ja que presentaven ferides de poca gravetat.

El succés va obligar a desplegar diversos efectius d'emergències a lloc: els Mossos amb dues patrulles, tres dotacions dels Bombers i dues ambulàncies del SEM.

Aquest accident va generar algunes retencions a la zona mentre van treballar els efectius de rescat, segons el Servei Català de Trànsit.