Els robatoris a l'interior de vehicles van a l'alça després de l'estat d'alarma

Els robatoris a interior de vehicles van a l'alça a les comarques gironines des que es va posar punt final a l'estat d'alarma. Des de finals de juny, els cossos policials desplegats a la demarcació que s'encarreguen de tasques de seguretat ciutadana estan notant un repunt d'aquests fets però també es troben amb casos que els lladres roben els vehicles.

Encara no hi ha dades públiques de després del confinament, però segons les dades obertes dels Mossos d'Esquadra, entre el mes de gener i el de març, s'han produït 848 robatoris a interior de vehicles a la Regió Policial de Girona. Pel que fa a sostraccions dels automòbils, el balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior mostra que entre gener i juny hi ha hagut fins a 241 casos. Ambdues xifres estarien augmentant arreu de la demarcació, segons fonts policials.

Per posar un exemple, entre gener i març a la comissaria dels Mossos de la Garrotxa es van tractar 14 casos de robatoris en vehicles, mentre que a principis d'agost, en una sola nit, uns lladres van rebentar fins a 38 vehicles que estaven estacionats a l'aparcament de la ronda de les Fonts d'Olot i els seus voltants.

Aquestes sostraccions es van donar només a la ciutat d'Olot, quan les dades policials del primer trimestre parlen de tota la comarca.



Ús d'inhibidors

Un altre punt de la demarcació on també hi ha hagut un repunt dels casos és a la vila de Roses. En aquesta població de l'Alt Empordà, en dues setmanes, van entrar a robar en 15 vehicles aparcats a prop de la platja de Santa Margarita. La pressió policial a través de dispositius entre Mossos i Policia Local va frenar en sec aquesta pràctica després d'algunes identificacions.

El curiós de Roses és que les finestres dels vehicles no van ser rebentades amb una pedra, com va passar per exemple a Olot, i que és la pràctica més habitual dels lladres que duen a terme aquesta pràctica. A Roses, els propietaris van trobar a faltar objectes sense que els haguessin trencat ni forçat cap porta ni finestra.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Roses estan a càrrec de la investigació i sospiten que darrere d'aquests robatoris a l'interior de vehicles hi hauria l'ús d'inhibidors. És a dir, són aparells que anul·len la freqüència del comandament de la clau del conductor quan tanca el vehicle. En marxar la víctima, el lladre amb l'inhibidor aconsegueix anul·lar el tancament i pot accedir a dins sense fer cap mena de forçament. Per evitar que això es produeixi, es recorda als conductors que l'important és comprovar que s'ha tancat bé el vehicle abans de deixar-lo aparcat, només accionant la maneta.

A banda d'aquests robatoris a Roses i Olot, n'hi ha hagut en altres municipis. En alguns casos amb menys efecte «onada», ja que es van produir per part de delinqüents comuns i que tenen aquest modus vivendi.



Atenció als objectes de valor

Actualment molta gent deixa poques coses de valor a l'interior dels vehicles. Però els malfactors sovint aprofiten que les víctimes deixen momentàniament una bossa o bé a l'estiu marxen a la platja i deixen les pertinences de valor a dins. Moments en què els delinqüents poden acabar obtenint un bon botí.

A banda dels robatoris a l'interior de vehicles, també n'hi ha dels vehicles pròpiament dits. En aquest cas se'n produeixen molts menys, naturalment. Per exemple, entre gener i juny n'hi ha hagut 241 a la demarcació de Girona. En aquests casos, els vehicles solen desaparèixer de la província i són revenuts.

En alguns casos, la policia ha localitzat vehicles en països com el Marroc i venuts a peces. S'ha de dir que les últimes setmanes hi ha hagut un tipus de vehicle que ha patit robatoris: la grua. En dues setmanes, el sector ha denunciat almenys cinc robatoris d'aquesta tipologia -dos dels quals temptatives. En aquest cas, però, tenen un ús delinqüencial, ja que s'usen per encastar i arrencar literalment els caixers automàtiques de les entitats bancàries.