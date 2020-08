Els veïns de Sant Privat han recuperat la font de Sant Roc

Els veïns de Sant Privat d'en Bas van demanar la recuperació de la font de sant Roc i fa poc l'Ajuntament va comunicar que la petició està complida. L'aigua de la font baixa de la part alta de les muntanyes que envolten el poble. La localitat està situada a la zona del Puigsacalm i, segons expliquen, la deu està situada entre el Salt del Sallent i l'ermita de Santa Magdalena, situada en un prat amb precipici poc abans del cim del Puigsacalm.

En unes muntanyes que durant l'any estan molt de temps cobertes de bromes baixes i boires, l'aigua no havia faltat mai a la font de sant Roc. Per això, d'ella treien l'aigua que subministrava la xarxa de distribució de Sant Privat, però un dia va deixar de rajar.

No va ser per manca d'aigua, sinó perquè els tubs conductors s'havien embossat i fet malbé i l'aigua es perdia pel camí. Els veïns es van adonar del que passava i ells mateixos, en hores lliures van reparar els tubs des de la captació fins a la sortida de la font. Després la Brigada d'Obres va continuar la reparació i ara la font de sant Roc torna a rajar com en els seus millors moments.

La idea era fer un acte d'inauguració que coincidís amb el Dia Mundial de l'Aigua, el 22 de març. A l'acte hi havien d'estar els veïns i totes les persones implicades en la restauració de la font. No ho van poder fer per culpa de la irrupció de la pandèmia.

De tota manera, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas ha fet pública la voluntat de fer un acte oficial d'inauguració per tal de reconèixer l'esforç i l'aportació de tots els voluntaris que van participar en la recuperació de la font. De moment, no tenen datat perquè causa de l'amenaça vigent de la pandèmia.

La recuperació de la font de sant Roc a Sant Privat arriba després de recuperació de la font de cal Gat a Sant Esteve d'en Bas, el 2017; de la font del Tortonell al Mallol, el 2018 i de la font dels Romaguers, a Joanetes, el 2019. i.

