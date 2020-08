Alerta per xàfecs que avui poden superar els 40 litres en mitja hora

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) alerta que a partir d'avui al migdia es poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora d'intensitat de pluja a les comarques interiors de Girona. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) per l'episodi que comença avui divendres i que s'intensificarà amb el pas de les hores. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de pedra i de ratxes fortes de vent. És possible que puntualment es produeixi algun fenomen de temps violent.

Davant d'aquest episodi de precipitacions, Protecció Civil de la Generalitat recomana no romandre a prop de lleres, rius i guals i evitar travessar rieres i torrents a les zones afectades perquè, encara que semblin portar poc cabal, aquest es pot incrementar de forma sobtada. Recorda que no s'han de deixar cotxes aparcats en zones inundables o torrents secs. Tampoc estacionar-los en zones que puguin obstaculitzar el pas de vehicles d'emergències. També demana extremar les precaucions en les activitats a l'aire lliure en les zones afectades per pluges i les situades aigües avall dels rius.