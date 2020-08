Girona és la província on s'han fet més judicis per videoconferència

Un judici per videoconferència a Catalunya.

Un judici per videoconferència a Catalunya. departament de justícia

Els jutjats de les comarques gironines són els que han celebrat més judicis per videoconferència de tot Catalunya. Concretament, el 35% de tots els programats a la demarcació han estat a través d'aquesta tecnologia audiovisual. Entre els mesos de juliol i agost s'han celebrat 3.027 vistes als jutajts de la província, dels quals 1.062 han estat per videoconferència.

Aquesta eina telemàtica es va decidir aplicar arran de la pandèmia del coronavirus. Precisament, el Congrés dels Diputats va aprovar el mes d'abril un decret llei per regular l'activitat judicial en què recomanava que totes les actuacions es fessin «preferentment» per via telemàtica amb una vigència de tres mesos després de l'acabament de l'estat d'alarma.

Dos mesos després de la posada en marxa del decret, però, encara no s'havia aplicat. Fins llavors s'havia utilitzat la videotrucada o la trucada telefònica per fer declaracions pericials, ratificacions o declaracions de testimonis que no poden ser-hi presencialment.



Judicis, a l'estiu

Finalment, el Departament de Justícia va adquirir a la primavera 447 noves llicències WebEx, el programari per celebrar judicis per videoconferència, una per a cadascuna de les sales de vistes de tots els jutjats de Catalunya. Finalment, els judicis telemàtics van començar a ser una realitat els mesos d'estiu: juliol i agost. Al mateix temps, Justícia va formar gairebé 2.000 funcionaris, entre gestors, tramitadors i auxilis judicials a tot Catalunya.



Prop de 7.000 judicis telemàtics

En total, els jutjats catalans han celebrat 6.888 judicis a través de videoconferència entre el juliol i l'agost. Es tracta d'un 19 % del total dels judicis programats per a aquests dos mesos, que en total han estat uns 36.000.

Durant el mes de juliol se'n van celebrar 35.331, i a l'agost 588, un 2% dels que es van programar al juliol. Els que es van fer a distància van ser: 6.810 al juliol i 78 a l'agost.

A banda de la demarcació de Girona, que lidera el percentatge més alt de videoconferències, també hi ha hagut activitat telemàtica a la resta de seus judicials repartides per Catalunya. Per demarcacions, a Barcelona hi ha hagut 27.516 judicis programats, dels quals 4.373 han estat amb videoconferència, el 16%. Barcelona representa el 77% del total de Catalunya de judicis programats.

A Lleida els judicis programats han estat 1.544, dels quals 374 s'han celebrat per videoconferència, el 24 %; mentre que a Tarragona, n'hi ha hagut 3.265, dels quals 966 per forma telemàtica, és a dir, el 30 % dels cursats. Aquest és el segon percentatge més alt, després de la demarcació de Girona.