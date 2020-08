El risc de rebrot no es frena i segueix pujant a la província

Ahir la Regió Sanitària de Girona va registrar 75 nous casos de covid-19 segons les últimes dades del Departament de Salut. Així, la xifra de positius acumulats des de l'inici de la pandèmia ja supera els 10.000 i se situa a 10.028. Des que va començar la crisi sanitària han mort un total de 835 persones al territori, cap en les últimes hores.

El risc de rebrot, però, continua pujant i se situa a 130,49, per sobre del llindar de risc alt (100). La velocitat de transmissió del virus (Rt) és 1,29, és a dir, que una persona positiva n'encomana com a mínim a una altra de mitjana. La taxa de confirmats per PCR del 17 al 23 d'agost és de 57,94 per cada 100.000 habitants. Hi ha 30 pacients hospitalitzats -un menys que el dia anterior- set d'ells a l'UCI.



Risc molt alt a Salt i la Cerdanya

La Cerdanya se situa com una de les comarques amb més risc de rebrot. En l'últim balanç continua disparat i se situa a 395,46, molt lluny del 2,54 de la setmana anterior. L'Rt és de 3,93, és a dir, que cada positiu en contagia gairebé quatre més de mitjana. Diari de Girona ha intentat contactar, sense èxit, amb el Departament de Salut per saber els motius del repunt. En paral·lel, però, al municipi de Queixans, prop de 300 joves van participar dissabte en una festa sense mascaretes ni distància de seguretat, tal com avançava El País.

Salt és el municipi gironí amb un risc de rebrot més alt. En dues setmanes, ha passat de 198,92 a 447,59, que representa un nou màxim. Pel que fa a l'Rt, aquesta s'eleva fins a 1,64. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat 505 casos i 21 defuncions, cap en les darreres hores. Hi ha 3 pacients ingressats, cap d'ells a l'UCI.

Només hi ha dos municipis a Catalunya en què la velocitat de propagació és superior a 3 a l'últim balanç, i un d'ells és Olot, on es troba a 3,06. La ciutat té un risc de rebrot de 238,75, triplicant els nivells de fa una setmana (75,36). En tot cas, no hi ha cap hospitalitzat.

A la ciutat de Girona, on dimecres el risc de rebrot va arribar a un nou pic (260,26), la situació va empitjorant. El risc de rebrot és de 246,56, lluny de la setmana anterior (174,97). La velocitat de propagació és d'1,52, i la taxa de confirmats per PCR és de 106,04 per cada 100.000 habitants, gairebé el doble respecte a la setmana passada.



Catalunya: 1.431 casos més

Pel que fa a Catalunya, ahir va registrar un fort augment de casos de covid-19. Segons l'últim balanç de Salut, se sumen 1.431 nous confirmats. La xifra tota de casos creix fins als 125.499. Des de l'inici de la pandèmia han mort 12.985 persones, 13 més respecte a l'últim balanç. Malgrat això, els pacients ingressats segueixen baixant per tercer dia consecutiu, amb 658 persones als hospitals (quatre menys), 129 de les quals a l'UCI (set menys).

El risc de rebrot, però, segueix alt i creixent, en 189,88, per sobre del 174,15 registrat la setmana del 10 al 16 d'agost. La velocitat de propagació del virus (Rt) es manté en 1,12, per sobre d'1.

Al llarg de la darrera setmana s'han fet 89.067 proves PCR a tot el territori, de les quals un 8,25% han sigut positives. La mitjana d'edat dels casos positius és de 37,72 anys, una xifra pràcticament calcada a la de les dues setmanes anteriors.