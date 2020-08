El 65% de la població pateix símptomes d'angoixa o de depressius per la COVID

El 65% de la població té símptomes d'ansietat o quadres depressius, la majoria amb símptomes lleus, a causa del confinament per la covid-19, segons un estudi fet a partir de 5.000 enquestes anònimes on han participat investigadors de l'IDIBAPS de l'hospital Clínic de Barcelona que s'ha publicat a la revista Journal of Affective Disorders.

L'estudi assenyala que per prevenir els trastorns mentals pel confinament i la reducció de la mobilitat cal «seguir una rutina, no consumir excessiva informació sobre la covid-19, aprofitar per dedicar-se a les aficions i estar o mirar a fora de casa», segons el cap de Servei de Psiquiatria i Psicologia de l'hospital Clínic de Barcelona, Eduard Vieta.

Mig miler de psiquiatres que participen fins al 9 de setembre de manera telemàtica al congrés Controvèrsies sobre psiquiatria 2020 de Barcelona temen «un empitjorament de la salut mental de la població a causa dels rebrots per la covid-19 i l'increment de contagis», segons exposen en un comunicat. Enguany el congrés va sobre la violència i les agressions. Precisament Vieta considera que una de les principals conseqüències del confinament i la restricció de moviments de la població és un increment de la violència, principalment de gènere, sobretot als casos on ja estava latent, entre d'altres.

Pel que fa a les persones que neguen l'eficàcia de les màscares, Vieta remarca que «són individus que necessiten explicacions senzilles per temes complexos. Solen tenir una intel·ligència limitada i busquen convergir i tenir un punt d'unió amb altres persones, encara que sigui a través de l'autoengany».



Sanitaris d'Igualada

Un estudi realitzat per l'hospital d'Igualada durant els mesos de març i abril revela que un 71,6% dels treballadors del centre va patir símptomes d'ansietat i un 60,3% de depressió. D'altra banda, un 14,5% dels enquestats va manifestar que va patir símptomes d'estrès agut. L'estudi va analitzar l'estat emocional d'un total de 395 treballadors amb l'objectiu d'esbrinar com la pandèmia de la covid-19 ha afectat la salut mental dels sanitaris. D'altra banda, l'estudi també assegura que alguns dels factors de risc que anaven associats a un major malestar psicològic van ser el fet de ser dona o home jove; treballar com auxiliar d'infermeria, zelador o tècnic de radiologia; estar en contacte directe amb pacients covid; o no fer-se la PCR.