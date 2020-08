Les activitats extraescolars, al punt de mira d'Isabel Celaá

Les activitats extraescolars -vitals per a alguns pares i mares amb problemes de conciliació- estan en el punt de mira. El document aprovat dijous pel Govern i les autonomies no les esmenta, però la ministra d'Educació, Isabel Celaá, acaba de contestar dubtes. En la seva opinió, si aquestes activitats esportives i culturals tenen lloc en la mateixa «bombolla» (els grups reduïts de nens d'infantil i fins a 4t de primària que no tindran contacte amb altres aules) no hi haurà problemes a realitzar-les. «Però si suposa barrejar alumnes, no és recomanable. No es farà. Intentem salvaguardar la salut dels alumnes», va explicar ahir en un entrevista a la Sexta.

Tot i això, algunes autonomies ja havien inclòs les extraescolars en els seus protocols per a la tornada a l'escola en plena pandèmia. Castella i Lleó, per exemple, les havia anul·lat. Astúries, en canvi, ha anunciat que revisarà el seu programa per incloure-les. Per part seva, Madrid sí que les permetrà, igual que les anomenades permanències, grups de nens que necessiten entrar al centre abans i sortir després de l'horari habitual escolar per necessitats laborals dels seus progenitors. En aquestes aules es barregen nens de diversos grups, de manera que la presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, ja va anunciar en el seu moment que en aquests casos es «extremarien» les mesures de seguretat: distància, màscara i rentada de mans.

Per la seva part, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, va assegurar fa dies que «distància, mascareta i rentada de mans» serà el protocol bàsic que hauran d'aplicar totes les entitats o empreses que ofereixin activitats extraescolars una vegada els nens han acabat l'escola. «Si els nens juguen a futbol amb altres nens que no són del seu grup estable, hauran d'usar màscara», va subratllar.

Les activitats extraescolars en els centres educatius -que tenen una altíssima demanda i suposen interessants ingressos als col·legis- solen començar no ara al setembre sinó a l'octubre, així que és de suposar que en aquests mesos les autonomies revisaran els seus protocols sobre aquest tema.



Educació física

La ministra també va deixar clar que s'impartirà educació física a les escoles, però que s'adaptarà. Amb tota probabilitat, aquesta assignatura -on serà gairebé impensable portar màscara- es farà als patis amb més freqüència que als gimnasos. El document signat dijous insta que les activitats esportives escolars es realitzin sempre sense públic.

Igual que el seu company de gabinet Salvador Illa (Sanitat), Celaá es va mostrar categòrica amb pares i mares que porten els seus fills a l'escola amb dècimes de febre, símptoma compatible amb la covid-19. «És una obligació cívica no fer-ho», va remarcar després de deixar clar que «hi haurà mesurades de conciliació». No les va especificar, però va assegurar que s'atendrà aquesta necessitat dels progenitors.

En aquest sentit, el secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, va afirmar ahir que el pla del Govern espanyol que permet reduccions de jornada als pares que hagin de cuidar fills en quarantena i que la ministra de reball, Yolanda Díaz, havia obert la porta a prorrogar, «no és suficient». «La gent hauria de tenir dret a una baixa per accident laboral», va dir Álvarez en una entrevista a la SER. El líder sindical va avisar que les famílies «no estan en condicions de suportar econòmicament» qualsevol mena de permís que no sigui retribuït.