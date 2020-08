Un DJ d'Eivissa liderava la banda de traficants vinculada amb Girona

Part de l'estupefaent comissat i que utilitzaven per crear drogues de síntesi.

Part de l'estupefaent comissat i que utilitzaven per crear drogues de síntesi. foto: guàrdia civil

La Guàrdia Civil ha desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic de drogues -de síntesi i marihuana- i blanqueig de capitals. L'operació policial es va desenvolupar dimecres i va tenir l'epicentre a Eivissa. Però també es van fer detencions a Barcelona i Girona. A les comarques gironines, fonts policials han assegurat que finalment l'operatiu de dimecres va acabar amb una detenció a la província, com ja va avançar Diari de Girona. El curiós del cas és que la banda descapitada estava liderada per un discjòquei.

Mentre que el detingut de Blanes, el seu rol consistia en cultivar i elaborar droga, principalment marihuana. L'arrest es va fer en un domicili del carrer Empordà de Blanes, al barri del Fortí. A primera hora del matí i de forma sincronitzada amb la illa d'Eivissa i Barcelona, els agents van entrar a l'habitatge. Van detenir l'home i van escorcollar el domicili. Un habitatge on els agents també va comissar droga.

En total, la Guàrdia Civil juntament amb policies dels Estats Units ha detingut 21 persones i ha realitzat vuit escorcolls en domicilis i locals. Ha comissat vuit quilos de drogues sintètiques, 38 quilos de cabdells de marihuana secs, 4.500 plantes de la mateixa substància en quatre plantacions -dues interiors i una a l'exterior- i 45.000 euros.

L'operació batejada com a Pertinax també ha posat al descobert diversos materials dels quals s'abastia la banda: entre aquests, productes informàtics i electrònics, documentació, i un vehicle amb un sistema de doble fons que era utilitzat pel transport de droga entre la península i Eivissa.



A punta d'escopeta a la policia

Els agents també han decomissat una escopeta a la província de Barcelona, amb la qual un dels membres de la banda va amenaçar dimecres els agents en un dels immobles escorcollat. El delinqüent es va pensar que es tractava d'un robatori de droga per part d'una banda rival. En veure que era la Guàrdia Civil, de seguida va abaixar l'arma.

Les investigacions, però, es van iniciar l'octubre de 2019, després que la Guàrdia Civil detectés un grup de persones residents a les illes Balears que presumptament es dedicaven al tràfic de drogues sintètiques (ketamina i metamfetamina-MDMA), amb un àmbit delictiu transnacional.



Mules per anar a Florida

Segons van poder esbrinar, part de l'estupefaent produït era transportat ocult en equipatges des de diferents punts del territori espanyol als Estats Units. Concretament a la ciutat de Miami (Florida), utilitzant per a això «mules» que eren captades pel grup. Un cop identificats els responsables d'aquestes activitats delictives, a través de canals de col·laboració de policial internacional, la Guàrdia Civil va establir un equip conjunt de treball amb el departament de Seguretat Nacional dels Estats Units.

Això va fructificar i van detenir tres persones a Miami. Aquests arrestos també van donar lloc a la confiscació de 15 quilos d'MDMA en pastilles i 14 quilos de ketamina líquida. Paral·lelament van detenir a Barcelona a una persona amb 18 quilos d'MDMA en pastilles i una altra a Palma provinent d'Eivissa amb 14 quilos i mig d'MDMA en pastilles, que també exercien de mules per a l'organització.



El líder: un discjòquei

Les investigacions de la Guàrdia Civil permeten considerar el doble paper exercit pel líder del grup criminal. S'encarregava de la distribució de drogues sintètiques, aprofitant la seva condició de discjòquei. Això, segons els investigadors, li proporcionava amplis contactes. Actualment amb la crisi de la covid-19, les substàncies eren subministrades principalment en festes privades a l'illa eivissenca.

La Guàrdia Civil ha confiscat a l'organització substàncies per a la creació i tràfic d'aproximadament 120.000 comprimits i atribueix a aquest grup la distribució i exportació al llarg d'almenys tres anys de 2 milions de pastilles.Aquesta operació, tutelada pel Jutjat d'Instrucció nº 9 de Palma i per la Fiscalia Antidroga de les Balears, ha estat portada a terme per la Guàrdia Civil de les Illes Balears al costat de l'Equip Contra el Crim Organitzat (ECO) de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil i el HSI (Homeland Security Investigations) dels Estats Units, comptant amb el suport d'Unitats de les comandàncies de Barcelona i Girona.