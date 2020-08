Girona dobla la taxa d'infectats per covid en només una setmana

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR acumulats són 8.003 (118 més), i pugen a 10.235 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 836 persones al territori. El risc de rebrot puja a 135,92, i es manté per sobre el llindar de risc alt (100), que havia aconseguit contenir els darrers dies (la setmana passada era de 102,42 i fa dues de 85,74). La Rt és d'1,28 i la taxa de confirmats per PCR del 19 al 25 d'agost de 60,49 per cada 100.000 habitants. Hi ha 40 pacients ingressats (sis més en comparació amb l'últim balanç), 10 dels quals a l'UCI (+3).

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot és de 209,47, una xifra lluny dels valors de fa dues setmanes (84,63), quan el risc de rebrot era moderat. La velocitat de propagació del virus se situa en 1,23, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 98,40 per cada 100.000 habitants, gairebé el doble respecte a la setmana passada. La capital del Gironès suma 1.362 casos confirmats per PCR (18 més en comparació amb l'última actualització) i 1.860 si es tenen en comptes totes les proves. El nombre de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 145, amb una persona ingressada per coronavirus.

A la ciutat de Salt, el risc de rebrot se situa en 575,35, mentre que la Rt s'eleva fins a 1,84. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 482 casos (27 més respecte a l'últim balanç) i 544 amb totes les proves. El nombre de defuncions és de 21 (cap en les darreres hores) i la xifra de pacients ingressats és de cinc, una més respecte a l'actualització de dimecres (cap a l'UCI).