El risc de rebrot a la província baixa per primer cop en 10 dies

La Regió Sanitària de Girona registra 87 positius per covid-19 en l'últim balanç del Departament de Salut, i els casos acumulats pugen a 10.115. Des de l'inici de la pandèmia han mort 836 persones, i en suma una en les darreres hores. El risc de rebrot baixa lleugerament i se situa a 131,54, tot i que continua superant el llindar de risc alt (100), que havia aconseguit contenir les setmanes anteriors (la setmana passada era de 97,68 i fa dues, de 82,49. La velocitat de transmissió del virus (Rt) és d'1,3 i la taxa de confirmats per PCR del 18 al 24 d'agost de 57,25 per cada 100.000 habitants. Hi ha 34 pacients ingressats (quatre més), set dels quals a l'UCI (un menys).

Tot i un lleu descens, Salt continua molt alt pel que fa al risc de rebrot, que se situa a 502,96 del 18 al 24 d'agost, i amb l'Rt a 1,76. La ciutat de Girona es troba a 229,42 i l'Rt és de 1,42. Olot segueix tenint un dels Rt més alts dels municipis catalans, a 3,05. El risc de rebrot és de 229,32.



L'alcalde de Llívia, positiu

La comarca de la Cerdanya porta dues setmanes amb el risc de rebrot disparat i porta set dies per sobre del llindar de risc alt. En les últimes dades, es troba a 360,36, si bé és una baixada lleu respecte del dia anterior. L'Rt se situa a 3,38.

Un dels seus municipis, Llívia, va tancar l'edifici de l'Ajuntament ahir, de forma preventiva, després que el seu alcalde, Elies Nova, donés positiu en covid-19. La decisió la va anunciar ell mateix, seguint indicacions dels organismes sanitaris.

L'hospital de la Cerdanya s'està preparant per l'augment de casos a la comarca, estenent la zona d'aïllament a la planta d'hospitalització. A l'agost, l'hospital ha detectat 28 positius, i 9 han requerit d'ingrés. Això contrasta amb els més de 80 dies sense ingressos per covid-19 que havien tingut des de maig.



Instal·lacions per temporers

A l'Empordà, està en marxa el «circuit» on es poden acollir fins a 80 temporers amb covid-19 o que hagin de passar una quarantena. El Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va visitar ahir un dels tres equips, la casa de colònies de Pontós, preparada per acollir positius asimptomàtics, i que per ara no ha hagut d'atendre ningú. Des d'allà, el conseller ha explicat que, si és necessari, allargaran l'obertura més enllà de setembre.