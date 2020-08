Detenen un home per cultivar marihuana a la zona protegida del Parc del Montseny

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 28 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per cultivar marihuana dins del Parc Natural del Montseny. La Policia Local d'Arbúcies va informar als Mossos el 3 d'agost passat del possible cultiu d'una plantació de marihuana en una zona forestal de difícil accés al Turó Vilarmau-Brolla-Bordoriol, dins del parc.

El cultiu s'havia preparat amb una màquina forestal, un tractor i una desbrossadora. De fet, els agents van comprovar que s'havien talat nombrosos arbres de tres feixes situades de forma perpendicular, enmig del paratge natural, i s'havien adaptat pel cultiu de marihuana.

Segons expliquen els Mossos, que van fer l'operació el 26 d'agost, els autors dels fets s'havien obert pas al parc amb maquinària pesada i havien ocultat el camí amb els mateixos arbres, formant un perímetre en forma de muralla per evitar que s'hi pogués entrar i es veiés des de fora.

En les tres feixes s'havien cultivat 325, 965 i 1954 plantes de marihuana, respectivament, amb un total de 3.244. Els Mossos també van trobar tubs de reg que anaven des de les feixes fins a dos torrents de muntanya, dues piscines de plàstic de grans dimensions amb aigua i adobs per les plantes. El detingut es va localitzar al lloc dels fets, mentre regava les plantes, i com a responsable del cultiu. A les proximitats s'hi va trobar un tendal i una taula feta amb troncs d'arbres. Hi havia una cuina de gas amb menjar per passar-hi diversos dies i roba estesa. També es van intervenir dos telèfons mòbils, un transceptor portàtil i tres aparells sense fils per portàtils.

Tenint en compte que el cultiu es feia dins del Parc Natural del Montseny, declarat reserva de la biosfera des del 1978 per la UNESCO, ara s'han de determinar les afectacions al medi natural i determinar si s'ha incorregut un delicte contra el medi ambient per la tala d'arbres i la destrucció de sotaboscos. A més, a la zona del cultiu hi havia tot tipus de residus com plàstics, vidres, bidons químics i d'adobs, mànegues i lones, entre d'altres. Durant els darrers dies s'han portat a terme diferents operacions per desmentallar grans plantes de marihuana. Recentment, una disputa veïnal a Roses va permetre a la policia localitzar un cultiu de marihuna amb 22 plantes que estaven situades en una zona comuna d'un edifici de la urbanització Els Grecs. En aquest cas, la policia va confiscar també totes les plantes i va obrir una investigació.