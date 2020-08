L'intens episodi de pluges fa pujar al límit el cabal del Ter

Les intenses pluges que van caure entre divendres al vespre i dissabte a diferents punts de Catalunya acompanyades d'una baixada de les temperatures han deixat inusuals imatges del cabal del Ter i el Llobregat, al límit. Les pluges torrencials, en alguns indrets amb pedregades, van deixar acumulacions de pluges molt importants a sectors del Ripollès, la Garrotxa, Berguedà i Osona. Alguns registres no es veien des de feia més de vint anys.

A les comarques gironines els registres més importants es van concentrar a la Garrotxa i el Ripollès, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. A Sant Joan de les Abadesses, van arribar a caure 112 litres/m2, 40 dels quals van ser en mitja hora, entre les set i dos quarts de vuit. A les onze del matí d'ahir eren 149 litres els acumulats. A Sant Pau de Segúries, 112,6; a Olot, 29,2; a Molló, 96; a Ulldeter, 78,3; a Núria, 63,9; a la Vall d'en Bas, 33,4; i a la Vall de Bianya, 84.

Altres acumulacions importants van ser al Berguedà, Osona i Tarragona. Montesquiu va registrar 140 litres per metre quadrat; Berga, 140,2; Santuari de Queralt, 127,8 o Prats de Lluçanès, 112.

Segons el Meteocat, algunes estacions amb més de vint anys van registrar el dia més plujós de la sèrie. A Montesquiu superant els 91mm del 28 de setembre del 2003, o al Berguedà superant una jornada del 1997 que van caure 87,2 mm.

La xarxa de detecció de descàrregues elèctriques va registrar 5.867 llamps a Catalunya, dels quals 863 al Berguedà. A conseqüència de les intenses pluges, a Ripoll es van inundar carrers i carreteres, a partir de divendres al vespre. Des de primera hora del matí d'ahir es va activar el servei de màquines per retirar fangs, pedres i llots de camins i accessos al municipi, segons informava el regidor de Territori, Sostenibilitat i Empresa de l'Ajuntament de Ripoll, Joaquim Colomer.



Alertes als rius

L'episodi de pluja va fer pujar sobtadament el cabal dels rius. Protecció Civil va alertar del risc de superació del llindar i augments sobtats dels nivells de l'aigua en especial al Ter, Llierca, Mercançol i la riera Merlés. A l'estació de Ripoll, el cabal del Ter va registrar 138m3/segon després de les pluges. Una pujada que segons les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va suposar que passés dels 10 m3/s a més de 140m3/s. Durant la jornada d'ahir el riu va continuar pujant i es va mantenir l'alerta pel risc de crescudes.

Des de Protecció Civil es demanava prudència i no apropar-se a les lleres dels rius, guals i prop dels rius Llobregat, Ter i Gaià perquè s'esperava que continuessin amb un cabal important. També es demanava evitar fer activitats properes a les zones dels rius, rieres i torrents, així com a les passeres i o guals, pel perill de crescudes.

L'increment del cabal va deixar espectaculars imatges de la crescuda del Ter, sobretot al Ripollès. El riu amb una major crescuda va ser el Llobregat, que va arribar als 460 m3/s i va obligar a alertar del risc de desbordaments. Des de l'ACA van informar a primera hora de la tarda que es normalitzaven els desembassaments a Sant Ponç, però es mantenien a la Baells i als sistemes de desembassament del Ter perquè les entrades d'aigua a les capçaleres encara eren importants. Tot i això, segons l'ACA, hi ha espai de reserva per absorbir l'aigua que entra als embassaments. Protecció Civil va mantenir l'alerta per inundacions però es donava per finalitzat l'episodi d'acumulació d'aigua perquè les pluges que s'esperen són menys intenses.



Més de 500 trucades al 112

L'episodi d'intenses pluges va comportar que el 112 rebés 509 trucades fins a les tres de la tarda d'ahir per 312 incidents relacionats amb pluges. La majoria, el 45% al Tarragonès, per inundacions. Al Ripollès es van efectuar 53 avisos al 112. Els Bombers van atendre fins a les nou del matí 286 avisos relacionats amb pluges, 29 dels quals a Girona.