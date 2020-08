La policia de Palafrugell investiga una baralla a la platja de Llafranc

La Policia de Palafrugell investiga una baralla que s'hauria produït divendres a la platja de Llafranc i que ha sortit a la llum per un vídeo penjat anònimament a les xarxes socials. En les imatges es visualitza com un grup de joves que jugava a voleibol a la sorra de la platja és increpat, primer per una dona que es dirigeix a ells amb actitud amenaçadora, i posteriorment per un jove que apareix corrent i agredeix un home donant-li un cop al cap amb un casc de moto.

Fonts de l'Ajuntament van confirmar que els fets haurien succeït divendres i van afegir que l'home que va ser colpejat va resultar ferit lleu. Les mateixes fonts desconeixen si la víctima ha presentat una denúncia pels fets. Interpel·lats sobre aquesta qüestió, des de la Policia Local no van desmentir aquestes informacions, tot i que tampoc en van donar més detalls.

La reconstrucció

Les mateixes fonts municipals expliquen que hi havia un grup de persones jugant a voleibol a la platja i que, fruit del joc, la pilota hauria anat a parar en més d'una ocasió en un dels restaurants de primera línia. La família propietària del restaurant, molesta per l'actitud del grup que jugava a voleibol, hauria baixat a increpar-los. Primer una dona i després el jove amb el casc de moto.

Tot seguit, tal com queda registrat en el vídeo, els treballadors del restaurant han de baixar i intervenir, ja que després de propinar el cop de casc, un home placa l'agressor i el reté a la sorra, un fet que s'allarga fins que la intervenció d'un cambrer els separa. En les imatges, es veu com els treballadors del restaurant són els en­carregats de separar la dona i l'agressor del grup que jugava a voleibol per evitar que el conflicte continuï escalonant-se.