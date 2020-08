Ryanair redueix a 14 els vols des de Girona pel descens de reserves

L'estiu atípic a causa de la pandèmia afecta també els vols, com és sabut. És el cas de Ryanair, la principal aerolínia que opera a l'aeroport de Girona, que en aquests moments té connexions només amb 14 ciutats europees. Això sí, a preus més que assequibles pels seus usuaris. Com es pot veure en el gràfic que acompanya aquest article, a partir de 10 euros (anada i tornada) es poden adquirir bitllets a Bristol, per 13 euros a Bournemouth i per 15 a Leeds. La majoria de la resta de vols es mantenen per sota dels 30 euros, amb algunes excepcions. El més car dels vols que opera actualment Ryanair des de Girona és a Londres Luton, que costa 198 euros, i això perquè havia de ser comprat el mateix dia (a mitjans de la setmana passada, quan es va fer aquest estudi), ja que a partir d'aleshores no hi havia més vols. La resta, en la seva totalitat, són vols a realitzar els 10 primers dies de setembre, tant l'anada com la tornada.

Per descomptat que l'escassetat de vols a l'aeroport de Girona afecta negativament el turisme, però si alguna cosa bona es pot extreure de la peculiar situació que estem vivint, és la possibilitat de viatjar a autèntic baix cost. Els catorze vols que aquesta passada setmana operava Ryanair des de Girona, eren a cinc països diferents: Alemanya (dos vols), Bèlgica (dos), Països Baixos (un), Polònia (dos) i Regne Unit, que amb set vols s'endú la meitat del total. La majoria de vols operen dues vegades a la setmana. Ryanair ja va anunciar fa dues setmanes una reducció del 20% del nombre de vols en els mesos de setembre i octubre, a causa d'un descens de les reserves causat pel rebrot del nou coronavirus a Europa. Ryanair, que fins havia previst operar fins a un nivell del 70% de les seves capacitats al setembre, explicava en un comunicat no tenir més opció que reduir els seus vols, en particular cap a França i Espanya, dos països afectats per la quarantena decretada pel Govern britànic.

«Aquesta reducció de les capacitats i de freqüència de vols per a setembre i octubre són inevitables a causa de la recent feblesa de les reserves causada per les restriccions decretades en uns certs països europeus», va explicar un portaveu de Ryanair.

A més d'Espanya i França, aquest descens del nombre de vols implica sobretot a Suècia i Irlanda, que imposa quarantena a passatgers procedents de Regne Unit, entre d'altres.

Durant el mes de juliol, Ryanair oferia 20 rutes des de Girona, malgrat que havia previst oferir-ne 41 a principi de temporada. Aquesta previsió ja suposava una xifra lleugerament inferior a la de l'estiu de l'any passat, quan l'aerolínia irlandesa va operar des de Girona un total de 43 rutes, i situada a molta distància de les 65 que havia arribat a operar en les èpoques de més bonança.

Després d'incrementar les rutes el mes d'agost –l'ocupació sense dubte ha sigut menor de l'esperada degut al descens del turisme, recomanacions de no viatjar a Catalunya, quarantenes als viatgers que provenen d'Espanya, etc.–, afronta ara un setembre a la baixa, ja que la companyia es veu obligada a adaptar-se a la demanda, i aquesta depèn de la pandèmia i de les instruccions dels diferents països per contenir-la.



Afluència de vols al Regne Unit

De tota manera, l'afluència de vols al Regne Unit sembla confirmar la decisió presa per Ryanair el passat juliol, després que el Govern britànic desaconsellés tots els viatges no essencials a la part continental del país a causa del coronavirus, i imposés una quarantena de dues setmanes a tots els viatgers que arriben d'Espanya. Ja aleshores, el director financer de la companyia, Neil Sorahan, va qualificar aquesta decisió de «lamentable», i quan se li va preguntar si Ryanair reduiria la capacitat entre els dos països, Sorahan va dir que «no tenim plans de reduir la capacitat a mitjà termini».

La situació ha obligat a reduir els vols, però el Regne Unit es manté com la principal destinació.



Els pilots es rebaixen el sou

Ryanair no és aliena a la crisi del turisme, i la reducció de vols i del nombre de passatgers l'afecta notablement. Fa dues setmanes, els pilots de l'aerolínia irlandesa van acordar rebaixar-se el sou un 20% durant dos anys per tal de poder mantenir el seu lloc de treball. A partir d'aquest període, el seu salari s'anirà incrementant progressivament fins a assolir el 100% en els dos anys següents. Aquest és l'acord al qual van arribar l'aerolínia i la secció sindical de Sepla –el sindicat que representa gairebé un 90% del total de la plantilla de Ryanair– per garantir l'ocupació durant els pròxims quatre anys. «El text busca garantir la supervivència de la companyia en la pitjor crisi de la història de l'aviació i atorga solidesa perquè els pilots puguin tornar a l'activitat quan es recuperi el sector», assenyalava Sepla en un comunicat. Segons el sindicat, el 80% dels treballadors van aprovar l'acord.

A banda d'aquest pacte, Ryanair es va comprometre a seguir negociant per arribar a un acord de conveni col·lectiu. A més, el text aprovat contempla la utilització d'Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) a través de reduccions de jornada. L'objectiu d'aquest últim punt busca «distribuir el treball existent de manera equitativa entre tot el col·lectiu».

A l'abril, l'Audiència Nacional havia declarat nul l'ERO de Ryanair que afectava 224 treballadors de les bases de Girona, Tenerife, Lanzarote i Gran Canària. En total, a Girona van acomiadar 13 treballadors, i a la resta se'ls va exigir firmar un canvi en les condicions de feina per fer-los contractes fixos discontinus.

En una sentència, el tribunal obligava l'aerolínia a readmetre els acomiadats amb les mateixes condicions de feina que tenien abans de l'ERO i a pagar-los els salaris que no han cobrat des dels acomiadaments.

La decisió del tribunal va arribar després d'una demanda dels sindicats USO, SICTPLA i SEPLA.