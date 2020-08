La Selva viu un petit sisme de 2,8 graus amb epicentre a Arbúcies

Un petit terratrèmol de 2,8 graus a l'escala de Richter es va registrar divendres a la nit a l'interior de la comarca de la Selva, segons va informar la Direcció General de Protecció Civil (DGPC). El sisme es va produir a les 23.36 hores de divendres i l'epicentre es va localitzar al terme municipal d'Arbúcies, d'acord amb la informació facilitada per l'Institut Geològic de Catalunya (IGC). El terratrèmol no hauria fet cap dany material però s'hauria percebut lleugerament a la zona d'influència –Arbúcies, Espinelves, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners i Breda. L'últim sisme a Catalunya s'havia produït el 9 d'agost a l'Alta Garona. Va ser 2,9 graus a l'escala de Richter i es va fer notar a l'extrem nord-oest de la Val d'Aran.

Aquest no és el primer episodi sísmic de la comarca aquest 2020. El passat mes de maig un sisme de 3,9 graus amb epicentre a Riudarenes es va notar en diversos municipis de la comarca, entre ells, també Santa Coloma.