Agents Rurals intensifiquen les inspeccions per detectar acampades il·legals

Els Agents Rurals han fet 72 inspeccions per acampades il·legals en espais protegits o catalogats a les comarques gironines fins al 19 d'agost. L'any passat aquesta xifra es va estancar en només 11 visites per tal de comprovar que ningú plantés la tenda o fes bivac en llocs on no es pot dormir. Aquest increment en la vigilància també ha comportat un augment de les denúncies. De fet, fins al 19 d'agost els Agents Rurals ja havien denunciat 5 casos per haver acampat il·legalment o dormit al ras. Per contra, el 2019 només s'havia interposat una sola denúncia.

La pandèmia ha alterat les vacances de molts catalans aquest estiu que han optat per quedar-se a Catalunya i visitar diferents parts del territori català. Això ha comportat un augment d'excursionistes en zones protegides a les comarques gironines. Amb l'objectiu d'evitar conductes incíviques, els Agents Rurals han intensificat les inspeccions per detectar acampades il·legals en zones protegides.

Al llarg de tot el 2020 i fins el 19 d'agost, els Agents Rurals havien fet 72 inspeccions per comprovar si hi havia gent fent acampades il·legals o bivac. Es tracta d'un augment important en comparació amb les xifres del 2019, quan només se'n van fer 11.

Aquest augment en la pressió també ha comportat més denúncies i sancions. Concretament, els Agents Rurals han denunciat cinc acampades il·legals a les comarques gironines, quatre més que el 2019, quan només en van detectar una.

Els Agents Rurals recorden que tan sols es permet plantar una tenda quan estàs per sobre dels 2.000 metres d'alçada i es tracta d'una pernoctació. Això vol dir que si algú es troba enmig d'una travessa a alta muntanya (per sobre dels 2.000 m), pot plantar una tenda o fer bivac a partir de les vuit del vespre. L'endemà abans de les vuit del matí, però, no pot quedar ni rastre de l'acampada i els muntanyistes han de seguir amb la seva ruta i no poden tornar a acampar al mateix lloc aquella nit.

Per altra banda, per a casos amb una alçada inferior als 2.000 metres cal demanar una autorització prèvia al Departament de Territori i Sostenibilitat, a banda de l'autorització pertinent del propietari del camp on es vulgui acampar. Normalment es tracta de permisos que es donen a grups de lleure que fan activitats relacionades amb la muntanya i el senderisme.