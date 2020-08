Arrenquen el caixer d'un banc de Serinyà i els Mossos el recuperen al bosc

Un grup de lladres ha arrencat un altre caixer d'un banc de les comarques gironines.

Concretament, han utilitzat un camió-grua que han encastat per emportar-se el caixer de l'entitat CaixaBank de Serinyà.

En aquest cas però la pressió policial ha permès que els lladres no pogessin emportar-se el botí.

Ja que si bé han pogut arrencar i emportar-se el caixer, en canvi, els lladres no l'han pogut obrir ni agafar els diners.

Els Mossos d'Esquadra han fet pressió policial a la zona i els han enxampat a prop d'Argelaguer, a la zona de can Resclaire. Una àrea boscosa, on els tres homes s'havien desplaçat per obrir-lo.

En veure la policia, han fugit del lloc i els Mossos els busquen.

Els fets s'han produït pels volts de les tres de la matinada, quan els Mossos han rebut l'avís que havia saltat l'alarma.

S'han desplaçat a lloc, fins a l'avinguda del Reverend Doctor Tussell i han comprovat que hi havia moltes destrosses i que el caixer ja no hi era.

Els Mossos han muntat un dispositiu a la zona per enxampar els lladres, que feia poc que havien comès el cop.

A lloc, han desplaçat diverses patrulles per la zona i han tancat els accesos per moure's entre la Garrotxa i el Pla de l'Estanya. Cap a les quatre de la matinada han localitzat un grup d'homes en una àrea rural i de bosc d'Argelaguer. En veure els agents han fugit corrents.

El que han deixat però és la grua robada i diverses eines per obrir en caixer, tenalles, entre altres.

El botí per tant, ha quedat intacte i no l'han pogut sostreure.



L'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) dels Mossos d'Esquadra investiga el cas.

A les comarques gironines ja hi ha hagut diversos robatoris amb aquest mateix sistema i investiguen si són la mateixa banda. L'últim fet conegut és el que va tenir lloc fa pocs dies a Riells i Viabrea. També van escollir un CaixaBank, van robar la mateixa nit la grua a Castelló d'Empúries i van cometre el robatori, que per molts, sembla de pel·lícula.

En el cas de Serinyà les imatges de les càmeres de vigilància poden ser claus per identificar els lladres i també, els vestigis que han deixat enmig del bosc.