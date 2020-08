Detingut per atracar una farmàcia d'Olot a punta de ganivet

Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la Policia Municipal d'Olot, han detingut un jove per atracar una farmàcia de la població a punta de ganivet. El robatori va tenir lloc cap a les set del vespre de diumenge, quan el lladre va entrar a la farmàcia situada al carrer Sant Rafel d'Olot i va amenaçar la farmacèutica amb un ganivet de cuina de grans dimensions. La dependenta va obrir la caixa registradora i li va donar diners en efectiu. L'assaltant va fugir a peu en direcció al carrer Dolors. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal van muntar un dispositiu per atrapar el lladre. Gràcies a la col·laboració ciutadana, van saber que l'atracador havia entrat en un domicili del carrer Sant Pere Màrtir, on el van detenir.

La Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria dels Mossos d'Esquadra d'Olot va rebre l'avís de l'atracament a través del telèfon d'emergències 112 i de la Policia Municipal de la població. La farmacèutica va explicar que cap a les set de la tarda un jove havia entrat a l'establiment i l'havia amenaçat amb un ganivet de cuina de grans dimensions.

Davant les amenaces, la botiguera va obrir la caixa registradora i li va donar diners en efectiu, tot i que no va poder-ne precisar la quantitat. L'atracador va fugir a peu en direcció al carrer Dolors.

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal va muntar un dispositiu per localitzar i detenir el sospitós. Així, gràcies a diversos testimonis, van poder saber que l'atracador havia entrat en un domicili del carrer Sant Pere Màrtir, on els Mossos el van trobar i arrestar.

Segons confirmen els Mossos d'Esquadra, durant la detenció van recuperar el ganivet amb el qual havia amenaçat la farmacèutica i tres bitllets de 10 euros.

El detingut és un veí de Mieres de 20 anys, nacionalitat anglesa i amb antecedents. L'han detingut com a suposat autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació i està pendent de passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Olot.

Segons fonts properes al cas consultades per l'ACN, el jove, un delinqüent habitual, es va resistir a la detenció i, un cop dins el vehicle policial, va arribar a trencar algun dels vidres de la part posterior.