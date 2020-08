Francesc Ten, primer diputat per Girona que es dona de baixa del PDeCAT

Nova baixa al PDeCAT. Francesc Ten, diputat per Junts per Catalunya per la circumscripció de Girona en les darreres eleccions al Parlament català (2017), ha decidit trencar el carnet de la formació que presideix David Bonvehí.



El diputat ha anunciat la seva sortida a les xarxes socials.





He fet baixa del @Pdemocratacat ; les darreres actuacions i la demanda anunciada cap a Junts em situen incomprensiblement com a demandant i demandat i han precipitat aquesta decissió. — Francesc Ten ?? (@ftenc) August 31, 2020

Afegim-hi que no he estat d'acord en que el @Pdemocratacat no s'hagi afegit de ple al projecte de Junts com va concloure l'"Encarem el futur"; afegim-hi que no s'han convocat CN i que algunes decisions de la Direcció són decisions polítiques que empenyoren el futur del Pdecat. — Francesc Ten ?? (@ftenc) August 31, 2020

Massa qüestions de caràcter ideològic i formals, i també de lideratge, em fan sentir que per avançar cap a la independència, el @Pdemocratacat ja no és, malauradament, l'organització que m'https://t.co/XUVbBosV4A. — Francesc Ten ?? (@ftenc) August 31, 2020

Allau de baixes

Ten assegura que lesi lainterposada pels exconvergents per la presumpta apropiació de la marca JxCat "han precipitat aquesta decisió".Després que el PDeCAT emprès accions judicials per la presumpta apropiació de la marca JxCat registrada per l'expresident Carles Puigdemont, el degoteig de baixes de la formació liderada per Bonvehí ha estat constant.