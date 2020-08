Gairebé el 60% dels casos no tenen coneguts que siguin positius

Catalunya és la segona autonomia amb més casos positius de covid-19 sense contactes coneguts que també tinguin el virus. És una dada significativa, ja que vol dir que les cadenes de contactes que han infectat aquestes persones no estan controlades -un factor clau per frenar la corba de contagis a l'alça.

Així, després de Galícia (79,5%), es desconeix l'origen del contagi del virus d'un 57,9% dels casos diagnosticats en territori català -molt per sobre de la mitjana espanyola, d'un 44,9%. Són dades de l'últim informe epidemiològic publicat per l'Institut Carlos III, a data de 27 d'agost. Tot i això, Catalunya ha reduït lleugerament aquest percentatge respecte de la setmana anterior, quan arribava al 60,1%.

En canvi, al conjunt de l'Estat, la tendència ha estat la contrària. A Espanya creix la taxa de positius que desconeixen si al seu entorn algú és positiu, cosa que permetria detectar -i tallar- la cadena de transmissió. Mentre que, en l'informe de la setmana anterior, un 32,1% dels diagnosticats no tenien referència d'algun contacte conegut confirmat amb covid-19, en set dies la xifra s'ha enfilat deu punts. Ara se situa en un 44,9% de mitjana. Destaca el cas de la Comunitat de Madrid, on s'ha passat de, tan sols, un 11,3% set dies enrere, a superar el 45% de persones diagnosticades sense cap contacte conegut amb covid-19.



Dels símptomes al diagnòstic

La rapidesa en la identificació dels nous casos també és clau per aconseguir frenar el virus i poder activar el rastreig dels seus contactes. Pel que fa al temps entre l'aparició dels primers símptomes i el diagnòstic que confirma la covid-19, Catalunya se situa per sobre de la mediana d'Espanya. A la regió passen uns dos dies entre l'aparició dels primers símptomes i el diagnòstic, dins una forquilla d'entre 1 i 4 dies. Entra, per tant, dins la recomanació del Ministeri de Sanitat que indicava que caldria identificar la malaltia en 48 hores com a màxim. A part de Catalunya, tan sols cinc comunitats autònomes més compleixen aquest termini: Galícia, Astúries, el País Basc, les illes Balears i Extremadura.

La mediana d'Espanya se situa un dia per sobre d'aquesta recomanació, transcorrent tres jornades entre els primers símptomes i la confirmació del cas, i amb una forquilla d'1 a 5 dies. Tot i això, es manté dins el límit considerat acceptable pel ministeri, de 3 dies.

En la darrera setmana, dos territoris han empitjorat aquests dies. Es tracta de Múrcia i les illes Canàries, que, segons l'informe, no confirmen els nous positius fins passats uns 4 dies a partir de l'aparició de la simptomatologia. Se sumen, doncs, a l'Aragó i la Comunitat Valenciana, i es converteixen en les quatre autonomies amb un diagnòstic més lent.

En aquests càlculs, l'Institut Carlos III utilitza la fórmula de la mediana (el número central d'una conjunt de valors ordenats) per evitar distorsions que es poguéssin produir en cas que algun valor fos molt extrem.

Les dades sí que demostren més rapidesa amb relació al temps que passa entre que una persona percep els primers símptomes i s'aïlla. Tant a Catalunya com a Espanya, transcorre només un dia entre un fet i l'altre.



Puja la incidència acumulada

Pel que fa a la incidència acumulada a 14 dies de casos de covid-19, l'informe de l'Institut Carlos III mostra una tendència creixent generalitzada a tot l'Estat des de la primera setmana de juliol. L'augment es manifesta sobretot a l'Aragó, Balears, Castella i Lleó i, en quart lloc, a Catalunya, que ara es troba a 167,14. És a dir, es diagnostiquen més de 167 nous positius per cada 100.000 habitants.

En el conjunt d'Espanya, la xifra és superior, i arriba a 183,37 diagnòstics de covid-19 per cada 100.000 habitants en les darreres dues setmanes. Aragó, amb 404,08 nous diagnòstics per cada 100.000 habitants, seguida de prop per la Comunitat de Marid, amb 397,50 casos, són les regions amb el valor més disparat.

En aquest últim informe el nombre d'asimptomàtics diagnosticats continua situant-se al voltant del 50% del total de positius trobats a l'Estat. En concret, a Espanya són un 49,3%, mentre que a Catalunya, un 53,8%.

L'informe també estima una mediana de tres contactes identificats per cada cas confirmat de coronavirus que es detecta, tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat.



Contagis en entorns domèstics

L'àmbit més habitual de la possible exposició al virus a l'Estat té lloc, especialment, a l'entorn del domicili. En concret, un 31,6% dels casos es donarien en aquest entorn, segons la informació epidemiològica publicada per l'Institut Carlos III. Això, enfront del 8,4% que es podrien haver exposat al coronavirus en l'entorn laboral, o el 7,3%, que haurien tingut lloc en un centre sanitari o sociosanitari. A Catalunya, però, més d'un 75% dels positius diagnosticats s'han encomanat en un àmbit desconegut.