Illa pronostica per al desembre les primeres vacunes contra la COVID

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, es va mostrar ahir optimista amb els terminis d'una vacuna pel coronavirus dos dies després d'anunciar el primer assaig clínic en humans a Espanya. «Si hagués de fer un pronòstic avui, amb les dades de què disposo, diria que al desembre podríem començar a vacunar els col·lectius que més ho necessiten», va avançar Illa en una entrevista a La Vanguardia. «S'està fent tot el que es pot sense sacrificar seguretat mèdica per anar tan ràpid com sigui possible», va reconèixer el titular de Sanitat, que també es va mostrar confiat tot i els rebrots. «Res fa pensar que Espanya torni a una situació com la del març. La pujada de casos no amenaça el sistema sanitari; tot i així, cal controlar-la», va asseverar Illa.

«És obvi que hi ha més casos, però si valorem les dades en el seu conjunt veiem que més de la meitat són asimptomàtics, que la mitjana d'edat és molt més baixa (al voltant dels 40 anys), casos més lleus, que la pressió hospitalària està al voltant del 5% i que, per sort, el nombre de morts és molt diferent al del març o l'abril», va enumerar el ministre de Sanitat. «No són comparables: no estem com al març. Ara cal estabilitzar la corba i abaixar els contagis», va insistir Illa, que tampoc és partidari de més restriccions. «Més que aprovar més mesures, cal complir les ja acordades. Si això ho fem bé, tirarem endavant sense haver de prendre mesures addicionals», va puntar el ministre de Sanitat.



Respectar les mesures

Illa sí que es va mostrar més contundent amb els positius detectats per PCR i els seus contactes que no segueixen la quarantena. «Saltar-se la quarantena no només és una actitud molt incívica sinó susceptible de ser delictiva. Sent així, un jutge pot entrar a corregir-la», va avisar el titular de Sanitat. «Si la persona encomanada no disposa de l'espai per fer la quarantena, llavors l'Administració li ha d'oferir els recursos necessaris. Allà tenen un paper claus els ajuntaments».