El jove de l'agressió a la baralla de Llafranc demana disculpes a través de les xarxes

El jove que va protagonitzar l'agressió a un altre home durant la baralla a la platja de Llafranc va emetre ahir un comunicat a través de les xarxes socials on demanava disculpes «per la meva actuació, que no va ser la correcta». El jove assegura que va ser un «acte de ràbia del qual no em sento orgullós».

Segons el seu relat, tot va començar «quan el senyor va llançar dues pilotes al restaurant, després la meva mare els va dir que vigilessin amb la pilota i a això van respondre amb insults molt agressius amb amenaces durant més de 20 minuts. L'últim insult a ella va ser: baixa aquí si tens collons, filla de puta».

Afirma que va respondre «de la pitjor manera» però en el seu comunicat afegeix també que «crec que tots vosaltres faríeu el mateix per la vostra mare. Gràcies per la vostra comprensió». Mentrestant, la policia de Palafrugell afirma que continua investigant aquests fets.