L'augment de fogueres al medi posen en alerta els Agents Rurals

Les comarques gironines viuen un estiu atípic amb la pandèmia del coronavirus i això sembla que ha tingut conseqüències al medi natural. Hi ha molta gent que s'ha desplaçat en espais que fins ara no s'hi anava amb tanta freqüència i els Agents Rurals també estan constatant que algunes persones hi porten a terme pràctiques que no beneficien gens el territori.

Una de les casuístiques que els preocupa i amb la qual s'estan trobant són les fogueres. Una pràctica prohibida i que pot comportar una sanció econòmica. Es dona el cas que els agents que vetllen pel medi ambient localitzen alguns dels focs en àrees que posen en risc espais protegits i en conseqüència, poden originar incendis.

Aquesta casuística es dona arreu de les comarques gironines. El cap dels Agents Rurals a Girona, Ignasi de Dalmases destaca que el cos que lidera ha fet extensiva la vigilància i realitza actuacions arreu de la demarcació per frenar aquestes conductes. De Dalmases descriu les zones on s'han trobat més focs d'esbarjo: les cales de Tossa, de Lloret, de Begur o la Cala Estreta de Palamós. Considera que és una pràctica que anteriorment no es donava amb tanta freqüència i considera que anuncis de begudes a l'estiu a la platja amb fogueres, «han fet molt mal» i això ha desembocat en aquests fets nocius pel medi natural. D'altra banda, subratlla que també han descobert aquest tipus de fogueres en punts de molta acumulació de gent, com són les barraques de troncs a la Gola Ter. El cap de Creus també és un altre punt de la província que preocupa als Agents Rurals perquè la gent també hi fa foc.

Per poder arribar a tot arreu, explica que col·laboren amb altres cossos sobre el terreny. Per exemple, la setmana passada van realitzar una actuació amb la Policia Local de Tossa de Mar. Van denunciar algunes persones i van fer apagar algunes fogueres. Es dona el cas que són focs que es van fer en un espai que posava en risc el massís de Cadiretes. A la Gola del Ter, hi actuen de nit i per exemple, a principis d'agost van interposar 10 denúncies per focs d'esbarjo.



Fre a activitats il·legals al medi

Les inspeccions de vigilància que fan els Agents Rurals també serveixen per localitzar activitats d'acampades i de pesca il·legal. En aquests dispositius, apunta el cap del cos a Girona, també realitzen tasques informadores sobretot ara en temps de covid. A banda dels focs d'esbarjo també han localitzat d'altres tipus, com fer l'ús de fogonets en els espais naturals.

Les denúncies que han interposat fins ara els Agents Rurals a Girona superen de llarg la quarantena. Ignasi de Dalmases es mostra preocupat per les d'esbarjo perquè n'han interposat moltes i remarca que és una xifra que «no es donava fa 30 anys», ja superen la vintena. També han multat gent per focs de carbonet vegetal (2), fogonet de gas (4) o per cremar restes vegetals (16). Per espais protegits, el lloc amb més multes és al cap de Creus, amb sis.



Canvis d'hàbits

El cap dels Agents Rurals constata que en els últims temps hi està havent un canvi d'hàbits i que molta gent va al medi natural. Girona té una orografia especial i compta amb moltes zones per a l'esbarjo. Destaca que els rius o gorgs abans no eren tan utilitzats i subratlla que d'entrada són activitats no nocives per al medi natural. Però es troben amb persones fent fogueres, abocant deixalles o pintant les roques. Pràctiques que condemna i que persegueixen.