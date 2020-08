De l'Escala a Roquetes a peu per recaptar diners pel Banc dels Aliments

13 esportistes -deu homes i tres dones- han recorregut més de 600 quilòmetres a peu per recollir menjar pel Banc dels Aliments. El repte solidari va començar dilluns a Sant Martí d'Empúries, a l'Escala, va acabar dissabte a Roquetes, al Baix Ebre, i ha aconseguit recaptar més de 10.000 quilos de queviures, segons el primer recompte de l'entitat. De fet, s'ha superat amb escreix l'objectiu que s'havien marcat els participants, que era aconseguir 8.000 quilos. Durant el recorregut que van fer es van habilitar diferents punts de recapte de productes en el marc de la campanya «La fam no fa vacances» engegada pel Banc dels Aliments.

Els esportistes es van mostrar molt satisfets de la recaptació, ja que han superat els dos reptes que s'havien proposat: els 600 km i els 8.000 quilos d'aliments. Un d'ells, l'ebrenc Albert Giné, va explicar que «ha estat tot un repte» i que «veure la resposta que ha tingut la població que s'ha apropat a col·laborar és molt gratificant». « Gràcies a tots els que ens heu ajudat a aconseguir assolir el nostre repte, i en especial a la gent de les Terres de l'Ebre, que heu aportat més de 4.500 quilos», va afegir.

Per la seva part, el portaveu del Banc dels Aliments, Òscar Ologaray, va voler agrair als 13 esportistes el seu compromís amb la lluita contra la fam i va fer extensiu l'agraïment a totes aquelles persones que han fet el seu donatiu. «Són moments difícils per a les entitats socials, hem d'anul·lar o reformular algunes de les campanyes que dúiem a terme, però això no ens aturarà per seguir lluitant per posar el plat a taula d'aquells que més ho necessiten», va assegurar.