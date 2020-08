Més de 2.000 assistents a la tercera edició de l'Indilletres de la Bisbal

Més de 2.000 persones han visitat aquest cap de setmana la Bisbal d'Empordà per assistir a l'Indilletres, la primera fira literària que s'ha celebrat a Catalunya després del confinament per la pandèmia per la covid-19. És el rècord d'assistència del festival, que enguany ha arribat a la seva tercera edició.

«Hem aconseguit resultats excepcionalment bons», va declarar ahir el president del festival Indilletres, Xavier Cortadellas. «Creiem que hem aconseguit l'èxit gràcies al fet que hem fet més publicitat, hem tingut més ressò i perquè ha fet prou mal temps perquè la gent no anés a la platja i se sentís atreta pel festival», va concloure.

Amb una trentena d'actes, que la pluja va obligar a desplaçar al pavelló municipal i a la biblioteca pública, Cortadellas creu que han assolit un «creixement sostingut i consolidat» i el volen mantenir. És per això que els organitzadors ja preveuen una quarta edició de l'Indilletres per l'any que ve amb la previsió d'igualar el nombre d'actes a la programació.