Més interès per viure als pobles amb patrimoni natural de la Garrotxa

De la ciutat al poble. La crisi de la COVID desperta la demanda d'habitatge per part dels barcelonins a municipis com Riudaura, la Vall de Bianya o les Planes.

Alcaldes de la Garrotxa han informat del fet que des de l'inici de la pandèmia han notat una crescuda de l'interès de ciutadans de Barcelona i la seva àrea metropolitana per viure als seus pobles. Alguns dels alcaldes consultats coincideixen a apuntar que la gent interessada cerca masies de lloguer o cases de poble.

També coincideix que els pobles més demanats mantenen l'aspecte rural, disposen d'amplis espais naturals i estan a prop d'una ciutat amb serveis com és Olot. La demanda s'ha accentuat a partir de la crisi de la covid, però fa temps que dura per causa del teletreball i els alts lloguers a les metròpolis.

Sobre la base de les consultes fetes pel Diari de Girona, els pobles amb més demanda són Riudaura, la Vall de Bianya, Sant Feliu de Pallerols i les Planes d'Hostoles. L'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixach, ha explicat que des de l'inici de la pandèmia i abans, l'Ajuntament rep trucades de gent de les metròpolis interessada a instal·lar-se en una masoveria: cases grans on el propietari adequa habitacions o una casa més petita perquè una família cuidi tot l'any de la casa gran. Explica que també hi ha gent interessada a comprar o llogar edificis, «però no en tenim», assenyala. Explica que abans de la crisi de la covid tenien dues promocions en marxa, però ara estan aturades.

Riudaura, amb 510 habitants i un augment del 9,6% del cens en dos anys, és una de les destinacions preferides dels ciutadans que volen deixar la ciutat per tornar als pobles. En declaracions a Ràdio Olot, l'alcalde, Agustí Llop, ha assenyalat que els demandants són d'altres llocs de Catalunya i de la Garrotxa. L'Ajuntament assegura que els manca habitatge de compra i de lloguer a preus raonables.

L'alcalde de Sant Feliu de Pallerols, Artur Colomer, ha explicat que des de l'inici de la covid noten que els habitants de les segones residències passen més temps al poble. Ha explicat que l'interès per viure al poble fa uns anys que dura, però depèn de l'oferta immobiliària. Des de l'Ajuntament de les Planes apunten que a partir de l'inici de la crisi han notat un increment de l'interès de gent de les metròpolis per instal·lar-se a la localitat. «Sobretot busquen cases de planta baixa amb jardí», ha precisat el regidor de Turisme, Marc Puig.

L'alcaldessa de Sant Joan les Fons, Anna Serra, ha indicat que hi ha interès per viure al municipi. Això no obstant, ha descartat que sigui per la covid ni per la cerca de llocs rurals per part de la gent de les ciutats. Ha indicat que la major part de la gent que vol viure a Sant Joan és de la Garrotxa i demana pisos de lloguer social de l'Ajuntament o cases de la urbanització de Peracaula.

El problema a Santa Pau, segons l'alcalde, Pep Companys, és la manca d'habitatge estable de lloguer i de compra que impedeixen l'augment de la població. Quant a gent interessada a viure al poble, «sempre n'hi ha». Santa Pau és una de les localitats més conegudes de la Garrotxa pel seu patrimoni en vulcanisme i fa dècades que una bona part de les masies estan llogades per gent desitjosa de caminar descalça damunt de l'era i prendre el sol en un replà.

Des de fa anys, la gent s'interessa per viure a Beuda, una localitat assentada a la falda del massís de la Mare de Déu del Mont. Fonts de l'Ajuntament informen que el problema és la manca d'habitatges. Beuda és una localitat amb masies molt grans dedicades al turisme rural, l'agricultura i la ramaderia. Més avall, a Besalú, sempre tenen demanda de gent que s'hi volen establir. En els últims temps han augmentat les residències estables.