Els positius joves creixen 25,5 punts en cinc mesos a la demarcació

El percentatge de contagis de coronavirus entre persones joves a la regió sanitària de Girona ha augmentat 25,5 punts entre el mes de març i l'agost, segons les dades facilitades pel Departament de Salut. Mentre que els joves positius eren el 6,9% respecte a la població total dels infectats al mes de març, aquest mes han representat el 32,4% dels nous positius, després d'anar incrementant mes rere mes.

Això es dona principalment per tres fets. El mes d'agost, amb 1.677 positius, ha registrat un nombre similar de nous casos que el mes de març, que en va registrar 1.784. La distribució, en canvi, ha estat molt diferent. Els casos registrats entre la gent gran, a partir dels 70 anys, han descendit de forma clara, des dels 522 del març fins als 137 a l'agost. En canvi, els joves entre 10 i 30 anys han passat de 124 contagis el mes de març a 545 a l'agost. Mentrestant, els grups de mitjana edat (30-60 anys) s'han mantingut, amb 885 contagis a l'agost, en nivells més similars als del març, quan van registrar 1.128 casos. Així, el tant per cent entre joves s'ha incrementat no només perquè hagin pujat els casos en aquest col·lectiu, sinó també perquè han baixat en els altres grups d'edat.

Aquesta tendència ja havia començat a invertir-se en el mes de juliol, però s'ha fet més notòria a l'agost ja que, per primera vegada des de l'inici de la pandèmia, el grup d'edat compresa entre els 20 i els 29 anys ha estat el que ha patit més contagis, amb 365, seguit pel grup d'entre 30 i 39 anys, que en va registrar 291.

El canvi en el perfil de les persones infectades ha causat que l'edat mitjana dels positius també hagi baixat. La mitjana d'edat les 8.126 persones positives confirmades per prova PCR a les comarques gironines entre l'1 de març i el 29 d'agost és de 52,30 anys. En canvi, en l'interval entre el 13 d'agost i el 19 d'agost se situava en 35,78 anys i en el període entre el 20 i el 26 d'agost es troba en els 36,72 anys. Així, la mitjana d'edat se situa més 16 anys per sota de la mitjana total dels casos de covid a les comarques gironines.



La franja dels 40 als 49

Tot i això, els joves encara es troben lluny de superar la franja de 40 a 49 anys quant al total de casos. Aquest grup d'edat ha sigut el que més casos ha registrat durant tres mesos seguits: maig, juny i juliol. Durant el mes de maig van registrar 246 casos dels 1.261 que es van registrar en total. Durant el juny van suposar 80 dels 382 casos, i durant el juliol van ser 290 dels 1.512 totals. El total, aquesta franja d'edat registra el 16,7% dels casos a les comarques gironines. Són 1.749 dels 10.364.

Durant el mes de març va ser la franja d'edat entre els 50 i els 59 anys la que va situar-se com a grup d'edat amb més casos. A l'abril, que va ser el mes amb les xifres més disparades, amb un total de 3.449 casos, també va ser el mes amb la mitjana d'edat més alta. El grup amb més contagis va la franja entre 80 i 89, amb 644 persones contagiades de les 3.449 totals. Les persones de més de 70 anys van suposar el41,3% dels contagi de l'abril.