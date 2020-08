Tarda de fortes tempestes a la Selva i el Baix Empordà

Les fortes pluges d'ahir a la tarda van acumular grans quantitats d'aigua en pocs minuts a diversos punts de les comarques gironines. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la intensitat de les tempestes, en alguns indrets amb calamarsa, va deixar caure molta aigua en localitats del Baix Empordà, la Selva i el Gironès.

Una convergència de vent marcada i estàtica entre la Selva i el Baix Empordà va mantenir actius els ruixats en aquest sector durant hores. De fet, les precipitacions van ser persistents i intenses en aquestes comarques, especialment entre les cinc i dos quarts de set, que localment anaven acompanyades de tempesta i calamarsa. El municipi més afectat va ser Cassà de la Selva, on es van recollir gairebé 40 litres/m2 d'aigua en mitja hora, i al llarg del dia se'n van acumular 50.

També van destacar els registres de Castell i Platja d'Aro, que a les set del vespre ja havien recollit més de 26 litres d'aigua. Els ruixats van complicar i intensificar les retencions del trànsit en l'operació sortida durant l'últim cap de setmana d'agost. Tot i veure's menys afectada, a Fornells de la Selva van arribar a caure 15,5 litres/m2. La resta de localitats gironines van registrar dades molt inferiors: 5,4 a Vilobí d'Onyar; 4,9 a Fogars de la Selva; 3,6 a Santa Coloma de Farners i Setcases; i 3,5 a Cruïlles i Monells.

Altres acumulacions importants es van veure al Pirineu i la Cerdanya, sobretot a l'estació de Meranges-Malniu on les pluges van recollir 20 litres a 2.230 metres d'altitud. Després de més de dues hores de pluja intensa i persistent, sobretot entre la comarca de la Selva i el sud del Gironès, els nuclis més actius de precipitació van començar a desplaçar-se cap al sud a les 20 hores.



19 actuacions dels Bombers

Els Bombers de la Generalitat van rebre, entre les 16.30 h i les 19 h, un total de 19 avisos per incidències relacionades amb les pluges a la demarcació de Girona. El gruix d'actuacions es va centrar a Caldes de Malavella, d'on els Bombers van rebre 12 trucades per inundacions a plantes baixes de domicilis, així com algun cas d'esllavissades lleus i caigudes d'arbres. Els cossos d'emergències també van rebre tres avisos d'incidències provocades per les pluges a Llagostera, dos a Palamós, un a Olot i un a Hostalric. En aquest últim cas, els Bombers van intervenir a la C-35 per tallar un arbre que estava a punt de caure.