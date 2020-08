El teletreball a les localitats petites

L'existència de centres de teletreball i la fibra òptica són algunes de les claus perquè els professionals de ciutat es decideixin per un poble o un altre. La Vall d'en Bas disposa d'un centre de treball a cal Monjo a Sant Privat d'en Bas. Hi ha un ambient tranquil que facilita la concentració i internet. És usat per correctors, periodistes i altres professionals que han escollit la Vall d'en Bas per viure.

Besalú també disposa d'un centre de treball compartit des de fa molt de temps. Ha tingut moments alts i altres de més baixos.

Santa Pau es planteja crear un espai de teletreball a l'edifici de can Torra, al centre del poble.



La fibra òptica

Disposar de potència per enviar imatges i documents és una de les bases del teletreball. De moment, el desplegament de la fibra òptica és complet a Sant Joan les Fonts, Argelaguer, Castellfollit, les Preses, la Vall de Bianya, Montagut, la Vall d'en Bas, Santa Pau, Sant Jaume i Besalú i està en fase de desplegament a Sant Feliu de Pallerols. La previsió és que en poc temps la xarxa de fibra òptica s'estengui per tota la comarca de manera que arribi a les masies més remotes.

Ara, el senyal aeri d'internet és bo en la major part de localitats. Encara que algunes es queixen sobretot en èpoques de vacances per l'augment de residents.