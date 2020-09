Arrenquen el caixer d'un banc de Serinyà amb una grua i l'abandonen al bosc

Un grup de lladres ha arrencat un altre caixer d'un banc de les comarques gironines. Va tenir lloc la matinada passada i per poder-lo robar, de nou, han utilitzat un grua. En aquest cas la víctima ha estat un caixer automàtic de l'entitat CaixaBank de Serinyà.

El robatori, però, en aquest cas no va sortir bé pels lladres, ja que la pressió policial va fer que se n'anessin sense cap botí. Com en els altres casos, van poder arrencar literalment i emportar-se el caixer. Però no el van poder obrir ni emportar-se els diners que contenia. El motiu és la pressió policial que els Mossos d'Esquadra van exercir a la zona després de produir-se el robatori. La policia va aconseguir localitzar un grup de lladres a prop d'Argelaguer, a la zona de can Resclaire. Una àrea boscosa, on s'havien desplaçat per obrir-lo. En veure la policia, van fugir del lloc i els Mossos els busquen.

Els fets van produir-se pels volts de les tres de la matinada, quan els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís que havia saltat l'alarma de la sucursal de la Caixa d'Argelaguer, situada a l'avinguda del Reverend Doctor Tussell. Van comprovar com uns lladres s'havien emportat el caixer i havien causat moltes destrosses a l'entitat. Tres delinqüents van encastar la grua marxa enrere i van estendre el cable amb el qual van arrencar el caixer.

Els Mossos d'Esquadra ràpidament van alertar totes les unitats i van muntar un dispositiu a la zona per enxampar els lladres, que feia poc que havien comès el cop. A lloc, s'hi van desplaçar diverses patrulles i van tancar els accessos per moure's entre la Garrotxa i el Pla de l'Estany i va muntar diversos punts de control. Cap a les quatre de la matinada van localitzar un grup d'homes en una àrea boscosa d'Argelaguer. En veure els agents, però, van fugir corrents.

Per evitar ser detinguts, van deixar, a banda del caixer, la grua amb la qual van cometre el robatori i diverses eines per obrir el caixer, com tenalles. El botí, per tant, va quedar intacte i no el van poder sostreure. L'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) dels Mossos d'Esquadra investiga aquests nous fets.

Grua robada a Lloret

Es dona el cas que la grua utilitzada per aquest robatori havia estat robada la mateixa matinada a Lloret de Mar. Concretament, van sostreure el vehicle fent-li un pont, es trobava al carrer i pertany a un taller mecànic de la població.

A les comarques gironines ja hi ha hagut diversos robatoris amb aquest mateix sistema i investi­guen si són la mateixa banda que hi està al darrere. Estaria formada per un grup de l'Europa de l'Est.

L'últim fet conegut és el que va tenir lloc fa pocs dies a Riells i Viabrea. També van escollir un CaixaBank, van robar la mateixa nit la grua a Castelló d'Empúries i van cometre el robatori, que per molts, sembla de pel·lícula. En el cas de Serinyà les imatges de les càmeres de vigilància i els vestigis deixats a bosc poden ser molt útils pels investigadors.