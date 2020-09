Científics alerten de l'augment de casos i del risc de rebrot a Girona el cap de setmana

L'evolució del contagi durant la darrera setmana ha situat el Ripollès al capdavant de les comarques més afectades pel virus. De fet, la velocitat de propagació de la covid-19 és la més elevada de Catalunya, amb una taxa de 3,25. Això vol dir que una persona amb coronavirus en pot infectar més de tres de mitjana. Com a conseqüència, el risc de rebrot a la comarca ha anat augmentant considerablement els darrers dies fins a arribar a l'índex actual de 344,06, un valor molt elevat tenint en compte que el llindar del risc alt és de 100. Tot i això, encara hi ha comarques catalanes amb un índex més elevat, concretament la Noguera, l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Pla d'Urgell.

En general, a la Regió Sanitària de Girona –cal tenir present que la Cerdanya no en forma part–, la incidència del virus és cada vegada més alta. Investigadors del Biocomsc, el grup de recerca de Biologia Computacional de la Universitat Politècnica de Catalunya, van constatar ahir un creixement de casos aquest cap de setmana a Catalunya a causa d'un empitjorament fora de la ciutat de Barcelona i de la seva àrea metropolitana. En concret, el grup va subratllar que Lleida va estancar la seva millora fa setmanes, i ara empitjora una mica amb molts casos actius. Aquest estancament també es combina amb un empitjorament molt clar de Girona i de la Catalunya Central, que entren cada cop més en zona vermella. En aquest sentit, veuen una certa homogeneïtzació a Catalunya. També remarquen la importància de les mesures de reducció de contacte social per frenar el contagi.



Situació actual a Girona

D'altra banda, la Regió Sanitària de Girona va sumar 91 nous casos de coronavirus i el total ja s'eleva a 10.455 si es tenen en compte totes les proves, segons dades proporcionades pel Departament de Salut ahir. Des de l'inici de la pandèmia han mort 836 persones al territori i ahir no es va produir cap nova defunció. El risc de rebrot puja a 141,29, i es manté per sobre el llindar de risc alt (100), que havia aconseguit contenir els darrers dies –la setmana passada era de 116,37 i en fa dues, de 88,45. La velocitat de propagació del virus és d'1,19 i la taxa de confirmats per PCR del 21 al 27 d'agost de 66,27 per cada 100.000 habitants. Hi ha 48 pacients ingressats, cinc més que l'últim balanç, i del total, n'hi ha onze a l'UCI, un menys.

Quant a hospitals comarcals, Blanes té cinc pacients amb coronavirus. Des de la darrera actualització, hi han ingressat dos pacients i s'ha donat una alta.

A Girona, el risc de rebrot és de 191,02, una xifra que millora els 261,84 de la setmana passada. La velocitat de propagació del virus se situa en 1,02, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 93,62 per cada 100.000 habitants. La capital del Gironès suma 1.394 casos confirmats per PCR –set més que l'última actualització– i 1.894 si es tenen en compte totes les proves. El nombre de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 145, amb tres persones ingressades per coronavirus.

A Salt, el risc de rebrot va a la baixa i se situa en 496,24. Malgrat tot, és el cinquè municipi català amb l'índex més elevat. D'altra banda, la velocitat de propagació del virus s'eleva fins a 1,38. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 502 casos –cinc més respecte a l'últim balanç– i 565 amb totes les proves. El nombre de defuncions és de 21 –cap en les darreres hores– i la xifra de pacients ingressats és de sis, una més respecte a diumenge –cap a l'UCI.