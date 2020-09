Comença un setembre «incert» als hotels de la ciutat de Girona

Els establiments hotelers de la ciutat de Girona acaben un mes d'agost «complicat» i s'enfronten a un setembre «incert» que pot portar molts d'aquests a tancar l'establiment. Josep Carreras, president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, defineix l'estiu com a «decebedor» i xifra l'últim mes amb dades del 40% d'ocupació i del 20% de facturació. Carreras lamenta la «davallada de preus» que s'han vist obligats a aplicar els hotels per aconseguir aquestes dades. El mal temps que ha fet durant l'últim cap de setmana d'agost no ha ajudat a tancar de la millor manera la temporada d'estiu, fent baixar les ocupacions fins a un 35%.

Pel que fa a l'arribada del setembre i del mig temps, que segons afrima el president de l'Associació és la «temporada alta» de Girona, es presenta amb «molts interrogants oberts». Hotels com l'Europa, que dirigeix Josep Carrerras, estan a l'espera de factors que s'han de resoldre durant les properes setmanes i que poden intervenir «en positiu o en negatiu». Entre aquests hi ha la possibilitat que la Generalitat finalment allargui els ERTOs del sector turístic fins a setmana santa o que demanin l'estat d'emergència pel territori català, explica Carrerras.



El futur dels establiments

Josep Carrerras explica que el sector està «atordit, bastant desanimat i espantat». «En els propers mesos es començaran a consolidar certs temors dels quals ja parlem des de fa temps i hi haurà tancaments d'establiments», sentencia el president.

Segons declara, tres hotels de l'Associació d'Hostaleria de Girona (que consta d'un total de 32 afiliats), ja es plantegen un possible tancament en les pròximes setmanes i que «possiblement» significarà el tancament definitiu de l'establiment. A més, un 20% dels hotels no han obert aquest estiu: el Melià i el Peninsular de Girona i Can Bo de Pau de Salt, que segons explica Carrerras va tenir moltes cancel·lacions.



Bona resposta als restaurants

Per una altra banda, els restaurants han tingut més bona resposta i les xifres s'han mantingut semblants a les dades de l'any passat, tenint en compte, tal com recorda Carrerras, que l'agost és temporada baixa a Girona perquè molts establiments tanquen.