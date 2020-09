Comença la temporada dels bolets al Ripollès, amb bones perspectives

Les intenses pluges i les bones temperatures de la primavera amb l'afegit de les pluges de l'últim cap de setmana han creat les condicions propícies per a l'inici d'una bona temporada dels bolets. El biòleg i doctor en micologia Enric Gràcia ha considerat que l'inici de la temporada pot ser molt bo. Ha precisat que més enllà de quinze dies no es poden fer prediccions.

Ha explicat que la temperatura a Planoles, entre 1.800 i 2.000 metres, ahir era de sis graus, una temperatura adient per a l'inici de la temporada de tardor del bolet. Segons ell, a partir d'ara les condicions òptimes per a l'aparició de bolets baixaran 120 metres cada setmana i arribaran arran de mar a mitjans o finals de novembre. De moment el que es troben són vaquetes (rossinyols).

Gràcia ha assegurat que a partir de la setmana vinent sortiran rovellons. «Primer sortiran uns rovellons molt grisencs a molta altura. Són uns rovellons una mica amargants, com els rovellons d'avet», ha exposat. Ha precisat que no es tracta dels rovellons de sang vermella, els veritables pinetells. Aquests encara tardaran un mes a sortir.

Ha explicat que la campanya del bolet reforça l'economia del Ripollès perquè els restaurants ressalten els bolets a les cartes i absorbeixen les recol·leccions de la gent del territori. Ha trobat a faltar un mercat del bolet que se celebrés en un lloc determinat durant un mes.

Si no hi ha un mercat del bolet, sí que hi ha mercats amb bolets. Diumenge, al mercat de Camprodon, les parades mostraven capses de vaquetes fresques encara humides de l'herba que desprenien olor d'albercoc. Carme Plana, de can Rovira de Batet de la Serra, va explicar que els seus bolets havien estat recollits molt a prop de Camprodon. «Es troben en llocs fondos, on fa poc sol», va precisar. Va considerar que després de les calors d'agost, «que van fer molt de mal», amb les últimes ruixades i si en van fent tota la temporada, pot ser molt bona.