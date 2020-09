Dissolen l'executiva del PDeCAT del Gironès després que una part important dels seus membres deixi el partit

La presidenta de l'executiva comarcal del PDeCAT del Gironès, Fanny Carabellido, ha anunciat la dissolució de l'organisme després que "una part important" dels seus membres hagi abandonat la formació. "Estem convençuts que sigui quin sigui el camí escollit per cada un dels membres de l'executiva hi ha molts objectius de país que tots plegats compartim i pels quals òbviament seguirem treballant", ha indicat Carabellido en un comunicat. D'aquesta manera continua el degoteig de baixes entre els militants del PDeCAT després que aquest dilluns Carles Puigdemont anunciés que estripava el carnet del partit, molest per la decisió de la direcció de portar als jutjats el litigi amb Junts per Catalunya per la propietat d'aquest nom.

L'executiva comarcal del PDeCAT del Gironès estava formada, a més de per Carabellido, per Rosa Mari Antequera, de Girona; Lluis Freixas, de Campllong; Josep Frigole, de Sant Julià de Ramis/Medinyà; Sònia Gràcia, de Fornells; David Mas, de Celrà; Àfrica Masó, de Sant Gregori; Carla Matilla, de Cassà de la Selva; Sergi Miquel, de Llagostera; Pep Pujols, de Girona, i Raül Salinas, de Salt.