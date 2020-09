ERC Sant Joan de les Abadesses reclama arreglar camins

El grup municipal d'Esquerra Republicana a Sant Joan de les Abadesses reclama l'arrenjament dels camins de la Mallerenga d'aigua i de la Vora del Ter, entre la cooperativa de Sant Antoni de la Miranda i la Batllia. La formació republicana analitza que «les fases de desconfinament han provocat que una gran part de la població redescobreixi camins singulars del municipi» però que, «tant per una certa deixadesa com per l'acció de diversos temporals esdevinguts mesos enrere, es troben en estat de deixadesa important».

D'altra banda, el grup municipal d'ERC també ha fet un recull de diferents elements del mobiliari públic que estan en mal estat i que poden suposar un «perill per al ciutadà», tal com recull la formació en un comunicat. «Cal que l'equip de govern de Sant Joan impulsi un pla de manteniment dels camins, senders municipals i dels diferents espais públics, per garantir la seguretat dels ciutadans i per no transmetre una imatge de deixadesa de la nostra vila», declara la regidora republicana, Laia Capdevila.