Aquest agost no ha registrat cap accident mortal, foto d'arxiu

Aquest agost no ha registrat cap accident mortal, foto d'arxiu

La província de Girona no ha registrat cap accident de trànsit mortal durant l'agost.

Les víctimes mortals des de principis d'any s'eleven a 16. D'aquestes defuncions, tretze s'han produït en vies interurbanes i tres, en urbanes.

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que des de l'1 de gener fins al 31 d'agost d'aquest any que el descens de víctimes mortals a les carreteres gironines -no en vies urbanes- és del 31,6% respecte al 2019. En vies interurbanes s'han produït 13 morts el 2020, mentre que el 2019 van ser 19.

Si la dada es compara amb l'any 2010, la reducció és del 68,3%. Fa 10 anys es van registrar 41 morts en accidents.

Pel que fa a col·lectius vulnerables, fins al 31 d'agost a les comarques gironines han mort tres motoristes, un ciclista i un vianant.

Per trobar l'últim accident de trànsit mortal a Girona cal anar fins al dia 29 de juliol a la vila de Blanes. En aquest cas, el sinistre viari és de caràcter urbà. El conductor d'una furgoneta va perdre la vida després de xocar contra un camió.

El mes de juliol ha estat especialment negre a Girona, ja que en sis dies -entre el 23 i el 29 de juliol- es van registrar quatre accidents de trànsit amb el resultat, de quatre defuncions.



71 morts a les carreteres catalanes

A tot Catalunya, en aquests vuit mesos de l'any 71 persones han mort en 63 accidents mortals a les carreteres catalanes.

Això suposa un descens d'un 41,8% en el nombre de víctimes mortals respecte al mateix període de l'any passat, en el qual van perdre la vida 122 persones. Pel que fa a la xifra d'accidents mortals, hi ha hagut un descens del 45,2% respecte al 2019.

En comparació amb el 2010, any de referència per al compliment dels objectius europeus, les víctimes mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya s'han reduït un 55,3%, atès que fa una dècada havien perdut la vida 159 persones en el mateix període. S'ha de tenir en compte que la reducció de la sinistralitat s'ha produït en un context marcat pel descens de la mobilitat arran de les restriccions decretades per frenar la propagació de la COVID-19.



Col·lectius vulnerables

Pel que fa als col·lectius vulnerables, fins al 31 d'agost han mort 14 motoristes, 5 ciclistes i 7 vianants, mentre que en el mateix període de l'any passat havien mort 37 motoristes, 7 ciclistes i 8 vianants.

Precisament aquesta setmana, l'SCT coordina amb les Policies Locals de diversos municipis de Catalunya una campanya preventiva de protecció i control de vianants en zona urbana. Es tracta de la segona campanya d'aquest tipus que es realitza aquest any.

A banda d'això, cal destacar que aquest any hi ha un repunt en el nombre de víctimes mortals en els vehicles pesants, amb sis morts respecte als 5 del mateix període del 2019, i en les furgonetes, amb 8 víctimes mortals enguany respecte a 7 de l'any passat.

Davant d'això, Trànsit recorda la importància del manteniment dels vehicles i demana també als professionals del transport que, sobretot en trajectes de llarg recorregut, s'aturin almenys cada dues hores.



Accidents amb un vehicle sol

Es manté també la tendència a l'alça dels accidents mortals amb un únic vehicle implicat. Enguany fins al 31 d'agost, 27 dels 63 accidents mortals han ocorregut amb un sol vehicle.

Si analitzem les morts per tipus de dia de la setmana, observem que 38 de les 71 víctimes mortals registrades, un 53,5%, són en cap de setmana o festiu. Tenint en compte aquesta dada, des de l'SCT es demana responsabilitat en els desplaçaments d'oci i evitar un relaxament en la conducció tant pel que fa a l'atenció i l'ús del mòbil, com a l'excés de velocitat, l'ús del cinturó i el consum d'alcohol i altres drogues.