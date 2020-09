Hotels i càmpings preveuen tancar abans d'hora

Els números segueixen sense sortir per gran part del sector hoteler de la província de Girona. Tot i això, el període de vacances del públic nacional ajuda a millorar lleugerament les marques d'ocupació de l'agost. L'impacte de la temporada, molt escurçada, obliga molts allotjaments a avançar el seu tancament a mitjans de setembre.

La davallada d'estrangers es fa notar a la costa i a les destinacions que més depenen dels turoperadors. És el cas de Blanes, on els hotels de més capacitat directament no han pogut obrir. «A Blanes els hotels solen dirigir-se, en un 90%, a públic estranger», indica Enric Portas, president del Gremi d'Hostaleria de la ciutat. Només s'han mantingut oberts un parell d'establiments de dimensions més petites. I aquests, han omplert un 45% entre setmana, pujant a 85% els caps de setmana. En el cas de Portas, dels seus dos hotels, un no ha obert i l'altre ho ha fet a mitges. «Vam obrir pel personal, com molts altres», explica, lamentant que la situació «fa molt mal» i que «com aquest any», no han viscut res semblant «mai a la vida». Davant la despesa fixa a què han de fer front, diu que «l'Ajuntament hauria de ser més sensible, i si un establiment està tancat, no cobrar alguns impostos, com el d'escombraries». I afegeix que l'impacte de la davallada es notarà en molts sectors.

Des de Lloret, el Gremi d'Hostaleria explica que tot i «anar molt malament», l'agost ha anat «una mica millor del que esperàvem». Així, registren una ocupació del 50% en els hotels oberts -un 70%. El seu president, Enric Dotras, detalla que alguns hotels no han acceptat algunes reserves per «no acumular gaire gent i complir protocols», cosa que creu que és per «treure's el barret». Ara bé, afirma que estan «preocupats», i veuen «molt difícil» mantenir obert fins a primers de novembre com era habitual, i preveuen que els hotels aguantaran fins el pont de l'11 de setembre. Ara ja treballen per mantenir el sector a punt per l'any que ve.

Pel que fa als apartaments turístics, cauen un 20% en la seva ocupació respecte fa un any. Segons Lluís Parera, president de l'Associació Turística d'Apartaments, al juliol fregava el 50%, mentre a l'agost s'arriba al 63%. «És el pitjor any de la història», valora Parera, i afirma que la temporada ha quedat reduïda a 5 setmanes, si bé creu que s'ha percebut als apataments com a «segurs». Tot i això, destaca que a la Costa Brava «no hi ha hagut rebrots» i ho atribueix a les mesures que han pres.

L'Empordà

«El balanç és negatiu», afirma el gerent de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà, Carles Tubert, que diferencia l'ocupació en hotels vacacionals de zones com Roses, vora el 40%, d'allotjaments de dimensions més reduïdes, que es troben al 75%. Tubert creu que la tardor demostrarà «la capacitat d'adaptació del sector per viure amb aquestes dades». D'altra banda, aquesta crisi ha fet descorbir que «es poden fer vacances sense marxar lluny», si bé té clar que «és un error dir que el turisme de proximitat ha salvat la temporada», ja que no pot omplir-ho tot.

Al Baix Empordà, el president de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, Martí Sabrià, qualifica de «drama» la temporada «si ens comparem amb l'any passat, però si mirem pel retrovisor, són de les millors xifres de Catalunya, potser exceptuant el Pirineu». Han tingut un 82,3% d'ocupació la primera quinzena d'agost, que atribueix al treball que han fet des de la zona per «fidelitzar» el client. Tot i això «la sensació és més agra que dolça», lamenta Sabrià, que diu que «fins i tot hotels que obrien tot l'any es planteja tancar dos o tres mesos». I augura un «canvi de model» important al sector.

Als càmpings l'agost ha millorat lleument respecte al 30% d'ocupació de juliol. Segons el vicepresident de l'Associació de Càmpings de Girona, Josep Maria Pla, els càmpings de la costa ha patit més que l'interior, ja que rebien més estrangers.

