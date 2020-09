Olot aprova una moció pels romanents de tresoreria

L'Ajuntament d'Olot ha aprovat una moció per poder disposar dels romanents de tresoreria per la suficiència financera dels ens locals. L'Ajuntament d'Olot s'ha adherit a la moció per la suficiència financera dels ens locals. Es tracta d'un document que reclama que les administracions locals disposin del superàvit i romanents per impulsar mesures de reactivació econòmica. El text – impulsat per l'equip de govern i aprovat per JuntsXCat i el grup d'ERC amb l'abstenció del PSC i la CUP– demana modificar la llei d'estabilitat pressupostària per poder disposar de més recursos per combatre, principalment, els efectes de la crisi per la pandèmia. L'alcalde, Josep Berga, va criticar l'intervencionisme de l'estat en l'autonomia local. Segons ell, en un any com l'actual per pal·liar els efectes d'aquesta pandèmia no poden utilitzar el 80% del romanent.